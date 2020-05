Crna Gora otvara granice 1.juna, ali ne i za Srbe!

"Bitku sa opakim virusom smo dobili i Crna Gora je postala prva "korona fri" država u Evropi", kazao je predsjednik Vlade Duško Marković na pres konferenciji i poručio da je to rezultat na koji moramo biti ponosni.

"Planiramo da se od naredne sedmice otvore vrtići i igraonice, a početkom juna granice i da se dozvole javna okupljanja do određenog broja ljudi. Prvih dana juna granice će biti otvorene sa zemljama koje ispunjavaju kriterijuma Instituta za javno zdravlje, a to su Hrvatska, Slovenija, Albanija, Austrija, Njemačka, Poljska, Češka, Mađarska, Grčka. Za nas posao nije stao, moramo da sprečimo unos virusa, i njegovo širenje. Mjere bi, kako je Institut najavio, trebale da stupe na snagu od 1. juna i to znači da ćemo imati dozvoljena javna okupljanja do jednog broja. Mi tako već ulazimo u proces uvođenja javnih okupljanja uz određene mjere, rekao je Marković dodajući da će organizovanje litija ostaviti za neki drugi put.

Kao što se može vidjeti, Srbija nije na spisku zemalja za koje će moći slobodno da uđu u Crnu Goru, razlog za to je, kako je rečeno jer je Srbija i dalje "pod maskama".