Crna Gora: Nastavljene litije

Litije su ponovo krenule duž Crne Gore. Nakon nekoliko mjeseci pauze zbog pandemije i zbog još dužeg spiska razloga brojni vjernici su stigli na molitvu u hramove i krenuli u svečanu litiju da bi još jednom crnogorskom režimu poručili dosta je. Dosta je diskriminacije, rušenja hramova udara na crkve i hapšenja sveštenstva. A sveštenstvo u Crnoj Gori i dalje na čelu dostupnostvene i mirne borbe.

"Litija je nešto najljepše što se desilo ovom narodu jer kada prođe 50 do 100 hiljada ljudi ulicama ovoga grada a ne ostane nijedan mali papirić onda je to znak da su ljudi civilizovani, da su shvatili da je bitka za crkvu posljednja odbrane ljudskog dostojanstva. Tako da i večeras očekujemo da ćemo kroz litije na jedan miran način pokazati da je Zakon koji je donijela Vlada Crne Gore jedno obično bezakonje i jedna obična otimačina crkava i manastira i da narod to neće dozvoliti", izjavio je Predrag Šćepanović, podgorički paroh.

Otimačina crkvene imovine i otimačina ostnovih prava glavni su razlozi nezadovoljstva Srba u ovoj državi. Pred kamerom ATV-a kažu da je ovo teror a za sve krive aktuelno rukovodstvo Crne Gore na čelu sa predsjednikom Milom Đukanovićem.

"Mi smo diskrininisani u svakom smislu, što se tiče crkve najviše ali i u svakom pogledu. Što se tiče zapošljavanja i svega. Baš je teško živjeti ovdje. Svi vjerujemo u Boga, ja se nadam da će nam u ovom Bog pomoći. Loša je situacija, ne valja ovo ovako kako je krenulo. Treba zaštititi svetinje", kažu učesnici litija.

I još poručuju da neće odustati dok ne zaštite svetinje koje su mjesecima na udaru režima i spornog Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Građani se nadaju da će predstojeći parlamentarni izbori promjeniti sve. Isto vjeruju i u crnogorskoj opoziciji. Iz DFa poručuju da su promjene počele a da sa tim politika nema veze.

"U Crnoj Gori je opet došlo ono vrijeme Njegoša i Petrovića i Vladika. Ovdje sada ljudi prepoznaju vladike kao one glavne ličnosti koje vode Crnu Goru a one ličnosti koje vode Crnu Goru formalno-pravno njih posmatraju kao neku vrstu okupatora", rekao je Marko Kovačević, portparol DF-a.

Borba protiv okupatora traje dugo a intenzivno je počela u decembru prošle godine kada su crnogorske vlasti usvojile sramni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ovaj dokument crkvenu imovinu pretvara u državnu što sveštenstvo i vjernici kažu da nikada neće dozvoliti.