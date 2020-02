"Crna Gora na ivici građanskog rata": Đukanović ne odustaje, raste napetost

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) u Crnoj Gori Nebojša Medojević ocijenio je da ta zemlja na ivici građanskog rata i da je tamo na sceni određena vrsta crnogorskog nacizma.

Medojević je izrazio uvjerenje da bi moglo doći i do eskalacije sukoba, jer Đukanović ne odustaje od svojih planova.

On je ukazao kako se otvoreno poziva na nasilje i obračun sa srpskom nacionalnom zajednicom, ali i sa svima koji ne prihvataju ideologiju aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića.

Prema njegovim riječima, fizičko nasilje je sve prisutnije, sprovode ga “crnogorske patriote”, koje žele da riješe srpsko pitanje po modelu Nezavisne države Hrvatske.

Medojević je za Glas Srpske ocijenio da je sve to je posljedica Đukanovićevog “jezika mržnje”, koji u želji da istorija Crne Gore započne sa njim, smetnjom smatra Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC).

– Pokušavam ukazati na tu opasnu fašizaciju društva, koja se javlja prvi put nakon 1941. godine. Tada je jedan broj Crnogoraca podržao italijansku okupaciju, a sada se ponovo pojavljuju ti nacistički pokreti, čije pristalice sve otvorenije prijete Srbima da će se obračunati sa njima – rekao je Medojević.

On je ocijenio da je Crna Gora danas “mafijaška i privatna država”, odnosno da je “Kolumbija na Balkanu i zemlja koja predstavlja izvor nestabilnosti u regionu”.

– Godinama na ovim našim prostorima funkcioniše balkanska konfederacija kriminala. Crna Gora je sjedište najmoćnijeg narko-kartela u Evropi i svjetske službe bezbjednosti znaju za to, ali su to do sada tolerisale – rekao je Medojević.

On je napomenuo da je Đukanović sada postao ozbiljan problem, te da je uvjeren da će ga iz Vašingtona uskoro označiti kao osobu koja je opasna po američku nacionalnu bezbjednost, a sve zbog, kako je rekao, veza sa meksičkim i kolumbijskim narko-kartelima.

