Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore danas su analizirale 142 uzoraka, od kojih su četiri bila pozitivna na virus korona.

Dvoje novooboljelih je iz Podgorice, a po jedno iz Budve i Berana, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.

- Dva novooboljela su kontakti ranije potvrđenih slučajeva, dok se kod dva trenutno traga za izvorom infekcije - navodi se u saopštenju.

U Crnoj Gori je trenutno aktivno 13 slučajeva kovida-19, od kojih sedam u Podgorici, po dva u Beranama i Budvi, a po jedan u Rožajama i na Cetinju.

- Epidemiološkim istraživanjem je utvrđeno da je devet od 13 aktivnih slučajeva importovano ili direktno povezano sa importacijom, dok kod četiri slučaja izvor obolijevanja nije poznat i trenutno je predmet epidemiološkog istraživanja - naveli su iz Instituta za javno zdravlje.

Imajući u vidu broj kontakata svih do sada indentifikovanih slučajeva, njihovo kretanje i trenutni status primjene preventivnih mjera, Institut za javno zdravlje je predložio ponovno uvođenje određenih preventivnih javnozdravstvenih mjera s ciljem spriječavanja daljeg širenja infekcije, i to, prije svega, obaveze nošenja maski u javnim zatvorenim prostorima, kako je to bilo propisano i ranije.