Čiji je podanik Džaferi: Potpisaće sve sporazume koje je Ivanov odbio

Makedonija će za nepuna tri mjeseca imati redovne predsjedničke izbore, a naveliko se spekuliše da je tajming za održavanje glasanja tempiran kako bi se omogućilo da predsjednik Sobranja Taljat Džaferi u ulozi v. d. predsjednika Makedonije potpiše sve sporazume koje je sadašnji predsjednik Đorđe Ivanov odbio.

Aktuelnom predsjedniku Makedonije mandat zvanično ističe 12. maja. Prvi krug izbora zakazan je za 21. april, a mogući drugi krug je planiran za 5. maj. S obzirom, da bi Izbornoj komisiji trebalo više od sedam dana da verifikuje glasove i objelodani ko je pobijedio, Ivanovu bi mandat istekao i Džaferi bi u tom slučaju, bar nakratko, postao predsjednik Makedonije.

Profesor međunarodnog prava iz Skoplja Aleksandar Daštevski vjeruje da je takav scenario moguć.

"Više političara govori o tome da će taj vakuum biti iskorišćen za potpisivanje dokumenata koje Ivanov nije potpisao. A to su sporazum između Makedonije i Grčke o novom imenu Makedonije, sporazum sa Bugarskom o zajedničkoj istoriji i zakon za upotrebu jezika gdje albanski jezik postaje ravnopravan sa makedonskim jezikom. To znači da će sve, od novčanica, do oznaka na vojničkim uniformama, biti i na albanskom jeziku. Ivanov je sve to odbio da potpiše i ovaj vakuum je možda zaista napravljen namjerno da u tih sedam dana Džaferi, koji je već potpisao te dokumente kao predsjednik Sobranja, iskoristi situaciju da ih legalizuje kao v. d. predsjednik. Tako bi i formalno-pravno oni postali zvanični dokumenti", navodi profesor Daštevski.

Prema njegovim riječima, nije isključeno da i novi predsjednik Makedonije, ako bude na toj političkoj liniji, sam sve to potpiše.

"Vidjećemo kako će se stvari odvijati, ali nije isključeno da izborni vakuum posluži i za ove stvari, jer kada nemamo predsjednika države, onda je predsjednik države", predsjednik Parlamenta, a u ovom slučaju to je Taljat Džaferi - objašnjava Daštevski.

On kaže da ako Džaferi sve potpiše, dokumenti ne bi mogli da budu poništeni, čak i u slučaju pobjede kandidata suprotne strane.

Inače, makedonski premijer Zoran Zaev još nije uspio da se sa albanskim partnerima dogovori o zajedničkom predsjedničkom kandidatu, jer je najveća albanska partija DUI izašla sa prijedlogom da Albanci imaju svog kandidata na predsjedničkim izborima. Zaev je trenutno u pregovorima sa svim albanskim strankama u nadi da će uspjeti da nađu zajedničkog izbornog kandidata.

U tim pregovorima pominju se dva kandidata - Teuta Arifi, potpredsjednica DUI i gradonačelnica Tetova, kao albanski prijedlog, i Stevo Pendarovski, kako prijedlog Zaeva. Najveća opoziciona makedonska stranka VMRO-DPMNE već je izbacila svog kandidata - Gordanu Siljanovsku Davkov.

Daštevski je uvjeren da će na kraju zajednički kandidat Albanaca i Zaeva biti Makedonac, jer je makedonski premijer svjestan da ako bi to bio Albanac onda bi kandidat VMRO-DPMNE imao velike šanse za pobjedu. Zaev je upravo zbog toga napravio određenu kombinatoriku u vezi sa tajmingom izbora, jer želi da se osigura da će svi sporazumi koje je aktuelni predsjednik Ivanov odbio da potpiše, ipak biti potpisani.