Čak 79 odsto građana na Balkanu nema povjerenja u institucije

Čak 79 odsto građana zapadnog Balkana smatra da se zakon ne primjenjuje jednako na sve, 70 odsto nema povjerenja u institucije, dok trećina stanovništva smatra da je korupcija glavni problem u njihovoj ekonomiji, podaci su godišnjeg istraživanja javnog i poslovnog mnjenja "Balkanski barometar" za ovu godinu.

Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović na 13. Strateškom forumu na Bledu naglasio da društvo treba da vidi trajne rezultate u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, pranja novca, te izgradnji jakih i nezavisnih institucija, a posebno sudstva, što bi imalo značajan pozitivan uticaj na dobrobit građana.

"RCC će zajedno sa našim partnerima nastaviti da radi na povezivanju regiona sa EU kroz pametna ulaganja koja donose visoku dodatnu vrijednost i otklanjaju smetnje i prepreke u različitim fazama ekonomskog života. Jednako važno je i jačanje vladavine prava, odgovornosti i transparentnosti, potpomognute sigurnim i stabilnim ambijentom", naveo je Svilanović, obraćajući se na panelima posvećenim bezbjednosti i vladavini prava.

Svilanović je govorio i o sve većem broju kibernetičkih prijetnji i incidenata, jer se 8. konferencija Foruma bezbjednosnih organa jugoistočne Evrope koju zajednički organizuju RCC i Kancelarija Vlade Slovenije za zaštitu tajnih podataka, održava na marginama Strateškog foruma na Bledu, saopšteno je iz RCC-a.

"Kibernetički prostor je okosnica (digitalnog) društva i ekonomskog rasta, ali incidenti u oblasti kibernetičke bezbjednosti mogu prekinuti pružanje najvažnijih usluga i poljuljati povjerenje stanovništva u digitalne usluge i proizvode. Procjenjuje se da kibernetički napadi svake godine svjetsku ekonomiju koštaju 400 milijari evra", objasnio je Svilanović.

On je rekao da rezultati studije o kibernetičkoj bezbjednosti, koja bi trebalo da bude završena do kraja septembra, pokazuju da je većina glavnih agencija u ovoj oblasti ograničena nedostatkom finansijskih, kadrovskih i tehnoloških resursa, a osnovni razlog za zabrinutost u svim ekonomijama vezan je za "odliv mozgova", s obzirom na to da je svih šest ekonomija zapadnog Balkana izvijestilo o visokim stopama migracije informatičkih stručnjaka u EU.