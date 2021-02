Bulajić: Priznanje Kosova najveća sramota Crne Gore

Potpredsjednik crnogorske skupštine i poslanik Demokratskog fronta Strahinja Bulajić izjavio je da je priznavanje "lažne države Kosovo", uz uvođenje sankcija Rusiji, najveća sramota i poniženje Crne Gore u njenom istorijskom trajanju.

Bulajić je u intervjuu za crnogorsku "Borbu" rekao da očekuje da će Crna Gora graditi prijateljske odnose sa Srbijom, koju je nazvao najznačajnijom, ekonomski najsnažnijom i najperspektivnijom u regionu.

On je, na pitanje da li je najprirodnije da Crna Gora najprije gradi odnose sa Srbijom pa sa svim ostalima, odgovorio kontra-pitanjem, a ujedno i konstatacijom:

"Pitate me da li je prirodno da brat bude sa bratom?. Da li je prirodno da brat prvo traži pomoć od brata, da se posavjetuje sa njim ili sa nekim ko mu je uvijek radio o glavi?".

U tom kontekstu, upitao je i da li je prirodno da se traži pomoć od, kako je naveo, porodice ili od nekog "ko je uvijek, ali baš uvijek, kroz istoriju, ne birajući sredstva, tražio način da uništi tu porodicu?".

Bulajić je rekao da je u protekle dvije decenije vlast u Crnoj Gori vodila tu zemlju "putem kojim nikad prije u istoriji nije išla" ocijenivši da se ta Crna Gora odricala od sebe same i da je bežala od svoje suštine.

"Vjerujem da je tome došao kraj. Očekujem da će se graditi prijateljski odnosi sa svima, prije svega u regionu, a u regionu, najprije sa najznačajnijim, ekonomski najsnažnijim i najperspektivnijim. Naravno sa Srbijom", poričio je Bulajić.

Uoči predstojećih lokalnih izbora u Nikšiću, Bulajić je ocijenio da je čudna poruka premijera Zdravka Krivokapića da ne stoji iza bilo koje liste, odnosno partije ili koalicije na tim izborima.

"Nije baš čest slučaj da se nosilac neke liste, preko koje se došlo na mjesto predsjednika Vlade, tako lako odriče sopstvenih birača, ali i bliskih ljudi koji su bili sa njim na istoj listi i u zajedničkoj izbornoj kampanji", rekao je Bulajić.

On je,ipak, izrazio nadu da je ta izjava proizvod trenutka, a ne potrebe izborne kampanje, jer je, kako je naveo, u Nikšiću sada potrebno jedinstvo.

"Nikakvo usitnjavanje na opozicionom krilu nije dobro. Birači će to prepoznati i izvjesno kazniti", smatra Bulajić.

Komentarišući uvođenje sankcija Bjelorusiji i produženje sankcija Rusiji, Bulajić je podsjetio da je EU uvela sankcije Rusiji 2014. godine poslije referenduma stanovnika Krima kojim je, kako je naveo, izražena njihova nedvosmislena volja i želja da se vrate svojoj matici, Rusiji.

"Dakle, isto ono što stanovništvu Crne Gore nije bilo omogućeno, recimo, prilikom nasilnog uguravanja Crne Gore u NATO mimo volje ogromne većine njenih građana. Iste godine su i neke zemlje van EU uvele sankcije Rusiji, među njima i Crna Gora koliko god to nekome bilo groteskno. Ova Vlada veoma lagano nastavlja istu politiku", rekao je Bulajić.

Kako je naglasio, sankcije se ne zavode prijateljima i da nikad nisu prijateljski čin.

"Naprotiv, radi se o neprijateljskom činu i to nikako ne može biti nacionalni interes Crne Gore. To je nečiji drugi interes. Ali, interes Crne Gore i ogromne većine njenog naroda sasvim sigurno – nije. Isto je i sa Bjelorusijom i sutra, sa bilo kojom drugom zemljom, za koju stigne naređenje da se to isto uradi", poručio je Bulajić.