Brutalno premlatio djevojku i pred izricanje presude odletio za Njemačku

Darko Kovačević Daruvarac, koji je nepravosnažno osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja djevojke, u subotu je odletio u Štutgart. Danas nije došao na sud gdje se odlučuje o pravomoćnosti presude.

Prema pisanju portala Telegram, informacija je došla od osobe koja je s Daruvarcem bila na letu iz Zadra, a ovu tvrdnja je provjerena na višoj instanci i ispostavilo se da je tačna.

Kovačević se u subotu ujutro čekirao na Eurovingsov let noseći samo jednu sportsku torbu, a do danas se nije vratio u Hrvatsku. Sud u Splitu do kraja nedjelje trebao bi da donese odluku o pravosnažnosti presude u slučaju u kojem je Daruvarac osuđen zbog premlaćivanja, nanošenja teških telesnih povreda i prijetnje 18-godišnjakinji s kojom je bio u povremenoj vezi.

Daruvarac danas nije došao na sud pa su novinari njegovog advokata pitali gde je.

"Je li Darko Kovačević u Hrvatskoj? Mislim da jeste...",- odgovorio je danas na pitanje novinara Daruvarčev advokat Boris Radman. Daruvarac inače ima i državljanstvo BiH, odakle je porijeklom, ali je novinarima izjavljivao da neće otići u tu državu kako bi pobjegao od pravosnažnosti presude.