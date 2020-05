Britanski list tvrdi: Hrvatska policija crta migrantima krstove na glavi

Prema pisanju lista, hrvatska policija je navodno sprejom na glavama migranata crtala krst kada su pokušali da pređu granicu iz BiH.

"Gardijan" je objavio nekoliko fotografija koje su humanitarne organizacije opisale kao "posljednju u nizu poniženja" koje su hrvatske vlasti vršile nad migrantima koji dolaze takozvanom balkanskom rutom.

Croatian police accused of spray-painting heads of asylum seekers.

⏺️ UN has asked the government to investigate latest allegations of abuse against migrants crossing on Balkan route from Bosnia.

