Božinović: Ili dva metra razmaka ili će vas policija razdvajati

Nacionalni štab civilne zaštite Hrvatske saopštio je da su potvrđena 29 nova slučaja oboljelih od virusa korona.



- Zbog manjine koji ugrožavaju sebe i druge donosićemo sve rigoroznije mjere. Policija će voditi računa o tome kako se one provode i reagovati svaki put kada se ne provode. Naši životi će se sve više odvijati u zatvorenim mnprostorima. To se u praksi pokazalo kao nužna mjera. Ljudi, ostanite kod kuće, osim onih koji moraju ići na posao, a mi smo odredili ko su oni. Svi poslodavci moraju obezbijediti sve potrebne mjere Vidio sam jutros ljude kako idu po dvoje ili troje. To ne ide. Ili dva metra razmaka ili će vas policija razdvajati - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.

- Dobro je to što je epidemiološka situacija i dalje pod nadzorom. Dobro je i to što imamo podatke o osobama i njihovom kretanju. Međutim, loše je što pojedinci ne poštuju samoizolaciju i uputstva koja daje štab. Kada se ne poštuju pravila postoji mogućnost nekontrolisanog širenja. Više ne molim nego zahtijevam da se poštuju mjere štaba. Potrebno je da svi najozbiljnije shvate ovo - izjavio je hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš

Beroš je dodao da se u Splitu za tercijarnu fazu priprema Spaladijum arena. Zahvalio se Vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata na donaciji zaštitne opreme i maski koja je sinoć stgla u Hrvatsku.