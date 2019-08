Boki 13: Haos ako me ubijete u zatvoru u Makedoniji

Makedonska rijaliti zvezda i vlasnik TV, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, rekao je policiji na saslušanju da ima dokaze protiv premijera te zemlje Zorana Zaeva i njegovih saradnika.

Kako je naveo, dokaze o umiješanosti u aferi "Reket" sačuvao je na sigurnom i to na više adresa, prenosi beogradski "Kurir" pozivajući se na neimenovani izvor.

Jovanovski se sumnjiči za reketiranje biznismena Jordana Kamčeva od koga je uzeo 1,5 miliona evra u kešu kako specijalna tužiteljka, štićenica Zaeva, Katica Janeva ne bi podnijela zahtev za produženje njegovog pritvora.

U četvrtak je italijanski portal La Verita objavio snimak na kome se vidi da je Boki 13 sa svojim prijateljem Zoranom Mileskim, koji je isto uhapšen, uzeo od Kamčeva 1,5 miliona evra u kešu.

Jovanovski je na saslušanju rekao, kako navodi list, da će se u Makedoniji dogoditi politički zemljotres bude li mu se nešto dogodilo u zatvoru, kao i da će se otvoriti Pandorina kutija i da niko neće biti pošteđen.

"Ako me ubijete u zatvoru pašće i mnogi političari, a tu mislim i na Zaeva i njegovu vladu. Imam dokaze protiv Zaeva i državnog vrha. I sve sam ostavio na sigurnom kod majke i na još nekoliko adresa. Ako mi se nešto dogodi, ako me ubijete, objesite i to pokušate da predstavite kao samoubistvo, budete li me ovdje tukli, mučili, zastrašivali, u Makedoniji će biti politički zemljotres", rekao je Boki 13 na saslušanju.

List prenosi, pozivajući se na izvore u Sjevernoj Makedoniji da te prijetnje nisu naivne i da su u igri "ozbiljni ljudi i ogromne pare", jer je Boki 13 reketirao mnoge, a da je ovaj slučaj samo "vrh ledenog brijega".

"Viđao se sa ministrom policije Oliverom Spaskovskim i gradonačelnikom Skoplja Petreom Šilegovim, kao i Aleksandrom Kiracovskim, bivšim generalnim sekretarom SDSM, stranke na čijem je čelu Zoran Zaev. On je održavao veze i sa gradonačelnikom Kumanova Maksimom Dimitrijevskim", rekao je izvor lista.

Kako se navodi, Jovanovski se viđao i sa stranim diplomatama, poput ambasadora Slovenije, Velike Britanije i drugima.

Jovanovski je smješten u "haško odjeljenje" zatvora u Skoplju gdje nema luksuza na koji je navikao - izolacija je loša, a ćelijama je neophodna rekonstrukcija.

On ćeliju dijeli sa jednim pritvorenikom, zbog bezbjednosne procjene da ne treba da bude izdvojen.