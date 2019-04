Bivše vođe Delija i Bed Blu Bojsa "pali" zbog droge

Hrvatska policija je u srijedu kod naplatnih kućica autoceste A1 u Karlovcu uhapsila dvojicu muškarca koji su u kamionu u vrećama i paketima građevinskog stiropora vozili 170 kilograma marihuane.

Uhapšeni su državljanin Hrvatske, 44-godišnji bivši vođa BBB-a Goran Hajduković-Čupko i državljanin Srbije Dragan Pavlović (47), jedan od vođa Delija, navijačke grupe Crvene zvezde.

Osim marihuane policija je kod njih pronašla i oduzela 0,7 grama kokaina, dva pištolja marke Glock i 53 komada municije, a zaplijenjena droga najveća je ove godine na području PU karlovačke.

Za volanom kamiona sjedio je Hajduković koji je do sada u više navrata punio rubrike crne hronike. On je do sada u tri navrata bio optužen za pokušaj ubistva.