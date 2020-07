Bio na svadbi na kojoj je buknula korona: Ljudi ga sad zovu da ih ne navodi kao kontakte

Na savjesno ponašanje i odgovornost, kako prema sebi, tako i prema drugima, pozvali su na jutrošnjoj konferenciji za medije članovi Štaba civilne zaštite Brodsko-posavske županije i stručnjaci na čijim je leđima već nedjeljama teret borbe s epidemijom – direktor Opšte bolnice, Josip Samardžić i epidemiolog te direktor Nastavnog zavoda za javno zdravstvo BPŽ, Ante Cvitković.

Upozorili su, pritom, kako im lažni iskazi o kontaktima, onemogućavaju da prate put virusa i detektuju sve koji bi njime mogli da budu inficirani, a samim time ga i prenositi dalje. Činjenica da, po prvi put od proglašenja vanrednog stanja borbe protiv virusa COVID-19, virus ‘slobodno šeta’ populacijom županije, dovoljno govori o tomu da stvari pomalo izmiču kontroli.

Nakon objave članka o stanju na području Brodsko-posavske županije, redakciji portala SBplus samoinicijativno se javio Brođanin – jedan od gostiju svade održane 26. juna izvan Brodsko-posavske županije, a koja je rezultirala velikim brojem oboljelih širom Hrvatske.

– U samoizolaciji sam i trebalo bi večeras da saznam rezultate testiranja. Bilo bi zanimljivo da problematizujete pritisak koji se vrši na ljude koji su potencijalno zaraženi korona virusom, a dolazi, najčešće, upravo od prijatelja i poznanika. Posljednjih dana, naime, malo ko me zove kako bi mi pružio podršku ili pitao kako sam, većina mi šalje poruke tipa “Nismo bili zajedno”, “Nisi me vidio”, kako ih ne bih naveo kao osobe s kojima sam ostvario bliske kontakte nakon povratka iz svatova – ispričao je on.

On dodaje da je to jako neodgovorno, te da je neko zbog vlastite komotnosti spreman da ugrozi zdravlje drugih.

– Nemam nikakve simptome pa se nadam negativnom nalazu, ali ovaj period svakako će mi ostati u pamćenju po lošem zbog takvog tuđeg ponašanja – rekao je Brođanin koji je želio da ostane anoniman, naglasivši kako nije usamljen u takvom ‘tretmanu’ bližnjih jer i desetoro drugih ljudi koje poznaje, a kojima je zbog istog događaja određena samoizolacija, prolazi isto. Kako je sam potvrdio “pozivaju nas se i mole da ih ne navodimo kao kao kontakte”.