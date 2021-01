Beroš: Nije bilo propusta u liječenju dječaka koji je preminuo

Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš izjavio je da, prema dokumentaciji koju je dobio iz klinika za dječije i infektivne bolesti, nije bilo propusta u liječenju jedanaestogodišnjeg dječaka koji je bio pozitivan na virus korona i da je on, najvjerovatnije, preminuo od multisistemske upalne reakcije.

"Prema medicinskoj dokumentaciji koja mi je dostavljana tokom jutra, ne mogu reći da je bilo ikakvih propusta u liječenju, odnosno u brzini liječenja jer je dijete adekvatno primljeno i obrađeno", izjavio je Beroš novinarima.

On je dodao da je smrt dječaka jedna od najtužnijih vijesti od početka pandemije, te izrazio saučešće njegovoj porodici.

"Prema literaturi, kod djece u dobi od dvije do 15 godina, zbog infekcije, može doći do prekomjernog upalnog odgovora koji zahvata krvne žile i može zahvatiti više organa - srce, pluća, bubrege, a često završava najtežim ishodom. To se, najvjerovatnije, dogodilo u ovom slučaju", pojasnio je Beroš.

On je napomenuo da je dječak na prvom testu prilikom bolničkog prijema bio negativan na virus korona, te da je operisan zbog dominantnih simptoma, nakon čega je preminuo.

Beroš je naglasio da ovaj slučaj predstavlja izuzetak i da nije uočen povećan broj zaraze virusom korona kod djece, prenosi Hina.

Dječak od 11 godina, koji prethodno nije bio bolestan, preminuo je noćas u Klinici za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" u Zagrebu od posljedica kovida. Riječ je o najmlađoj žrtvi virusa korona u Hrvatskoj.

Direktor Klinike za dječije bolesti u Zagrebu Goran Roić izjavio je ranije danas da je kod dječaka preminulog od kovida 19 došlo do rijetkih i teških komplikacija, odnosno imunološke reakcije na ovu bolest.