Bebu koronom zarazila majka

Najmlađi hrvatski pacijent pozitivan na korona virus, dvomjesečna beba s područja Duge Rese, u vrlo je dobrom stanju, situacija se prati i trenutno nema razloga za bilo kakvu zabrinutost.

Potvrdu da je ova beba najmlađa zaražena među 1.222 hrvatskih pacijenata dala je karlovačka epidemiolog dr. Biserka Hranilović na redovnoj konferenciji za novinare Štaba civilne zaštite Karlovačke županije. Dr Luka Jerković rekao je da se zarazila od majke koja je bila u izolaciji i dodao da je beba imala tek blage respiratorne probleme te je na kućnoj njezi.

Slučaj zaraze majke i bebe je specifičan i još je jedan pokazatelj koliko je malo potrebno da se čovjek nađe u na danas toliko neželjenoj listi “pozitivnih” osoba u Hrvatskoj.

S oboje roditelja razgovarali su novinari Jutarnjeg lista. Otac je kratko rekao da će sve biti dobro. Vrlo disciplinovano su se držali higijenskih i drugih propisanih mjera te se on nije zarazio, ali bebu je bilo nemoguće toliko izolovati od majke. Kaže to i ona sama. Evo kako je sve kod njih krenulo.

– Ja sam takođe kolateralna žrtva, našla sam se na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Bila sam kod mame u frizerskom salonu. Tada je tamo došla i gospođa, čiji je muž bio pozitivan, a ona je bila prenosilac. Mi to, naravno, tada nismo mogli da znamo. Bili su to sami počeci svega ovoga što će uslijediti. Ja sam dva dana nakon toga dobila temperaturu, još mi je nakon poroda imunitet slab, pa je možda i to bio razlog. Nisam odmah pomislila na korona virus, ali kada je do nas došla informacija da su pozitivni ta gospođa i njen muž, počela sam da sumnjam. Zato sam se javila ljekaru i i zamolila testiranje – kaže majka bebe.

Uradila je test, ali on je bio negativan. Mogla je da odahne zbog onoga što joj je u tom trenutku pisalo na dokumentu iz Klinike “Dr. Fran Mihaljević”, ali nikako ne i zbog svog zdravstvenog stanja.

– Meni je i dalje bilo loše, imala sam temperaturu, kašljala sam, boljela su me pluća i osjećala sam opštu slabost. Izlazio mi je 14. dan samoizolacije, ali sam osjećala da nešto nije u redu, da to nije samo viroza. Javila sam se porodičnoj ljekarki, koja je isforsirala da se ponovi test. Ovim putem joj zahvaljujem jer se tada pokazalo da sam ipak pozitivna – kaže majka.

Sve vrijeme su se, dakle, pridržavali mjera, pa samo zbog toga nije zaražen i suprug.

– Bebu jednostavno nisam mogla da izolujem, pogotovo s prvim nalazom koji je bio negativan, misliš biće u redu. No, dobro je i sada. Temperatura je djetetu bila povišena samo dva dana, sada malo zakašlje i curi nosić. Ja mogu reći da me boli tijelo, ali on ne, tako da mi je teško sada reći kako se osjeća, no nadamo se da će sve biti u redu. Svi kažu da bebe ovaj virus podnose lako i bez poteškoća – optimistična je majka.