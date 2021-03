Bakšić Mitić: Banija može ostati prazna

Zamjenik gradonačelnika Gline Branka Bakšić Mitić upozororila je da će, ako hitno ne bude pružen smještaj ljudima pogođenim zemljotresom, ako ne budu popravljene ulice, putevi, rasvjeta, infrastruktura, "svi otići i da će Banija ostati prazna".



Mitićeva je rekla da se puno mladih odselilo poslije zemljotresa.

"Mnogi od njih su podigli kredite za kuće kojih više nema. Nemam neke nade. Osim što nemaju gdje biti, ljudi nemaju gdje ni raditi. Nemamo ništa osim lijepe prirode", rekla je Mitićeva za "N1".

Istakla je da su ljudi još u šoku, da je sistem "i dalje trom", kao i da građanima "jako treba građevinski materijal, a problema ima na svakom koraku".

"Htjeli su nam i preoteti pomoć koja je namijenjena baš ljudima. Nisu htjeli da se to uskladišti da ide ljudima, humanitarnim organizacijama, nego su htjeli da to ide gradu", navela je Mitićeva.

Prema njenim riječima, u grad su došla 22 kamiona šlepera iz Njemačke "koje su istovarili u 'Komunalac'".

"Ljudi su dolazili, već u ponedjeljak ničega nije bilo u "Komunalcu", nego je bilo raspoređeno po vatrogasnim domovima. Da li se to dijeli ili ne, ne znam. Ljudi su strašno nezadovoljni. Oni žele da poprave ono što sami mogu, ali ne mogu sami isfinansirati", istakla je Mitićeva.

Ona je rekla da je podijeljena jednokratna pomoć, a da se "25 miliona kuna /oko 6,25 miliona KM/ koje grad Glina ima za pomoć postradalima, što je država uplatila nekoliko dana nakon potresa, još nije počelo dijeliti".

"Mislim da se za to čeka predizborna kampanja i da je to sve politički i da će se to početi dijeliti u petom mjesecu. Ali već je prošlo dva mjeseca i već je sad kasno da se dijeli ljudima pomoć", dodala je Mitićeva.

Ona je istakla da bi htjela da ljudi dobiju pomoć, koju nisu dobijali već 67 dana od potresa.

"Prema našim podacima, još 50 ljudi nema krov nad glavom, nikakvu opciju za stanovanje... Јoš 50 kontejnera nedostaje, nedostaje to što kontejneri nisu spojeni na vodu i kanalizaciju, to ljudi ne mogu sami", ukazala je Mitićeva.