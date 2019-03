Ante Nobilo u Ćirilici: Uhapsio sam šesanaest pripadnika Merčepove jedinice!

Hrvatski advokat Ante Nobilo bio je sagovornik autora i voditelja "Ćirilice" Milomira Marića.

Marić je konstatovao da je Nobilo bio tužilac Andriji Artukoviću,ali da, ipak to suđenje nije pomoglo osvešćavanju ljudi, da ne idu u novu kataklizmu rata.

"Bio je bolestan, pa kazna streljanjem nije izvršena. Nismo ga mogli suditi za globalnu NDH odgovornost. On je trebao odgovarati za globalnu odgovornost. Osuđen je samo za slučajeve gde je direktno bio prisutan", rekao je Nobilo.

"Mogu se presude praviti kako hoćete, ali uvijek ima linija koja pravi drugačiju istoriju. Artuković nije dočekan kao heroj, nisu ljudi ni bili svjesni da će se Jugoslavija raspasti. Na suđenju Šakiću, ipak, je bila jedna grupa koja je nacistički salutiral", kaže Nobilo.

Marić je pitao Nobila da li je mislio da biti tužilac Arkanu, te da je osudio i Merčepa?

"To su bile teške godine, bio sam na čelu operative u Zagrebu. Došlo je do velikih promjena. Sve se ruši, ali zakoni ostaju, što je Tito rekao da se ne držimo. Držali smo se zakona, kao pijan plota. Ta misao je jedina ispravna vodilja, zato sam uzeo i Artukovića i Arkana. Ja sam kao tužilac tražio produženje pritvora. Sam Arkan nije vjerovao da se sve to dešava, on je mislio da smo ga pustili da bi ga ubili. Došlo je preko tridesetoro i okružilo ga", naveo Nobilo.

"Ja sam 1991. uhapsio šesanaest pripadnika Merčepove jedinice. Merčep je u zatvoru.Ja sam 1992. otišao u privatne advokate. Merčep je došao u županijski sud sa deset naoružanih vojnika, jedan njihov advokat je rekao da imaju oružje. Sudska straža se razbježala. Stao sam ispred njih, rekli su mi da oni nemaju ništa protiv mene. Ja sam razgrnuo sako i pokazao dva pištolja. Onda su se komešali, komešali i pustili me na miru", ispričao je Ante Nobilo gostujuži u "Ćirilici".

(happy.tv)