Andrija Mandić podnio ostavku na mjesto poslanika

Poslanik DF-a i jedan od lidera tog pokreta Andrija Mandić saopštio je da podnosi ostavku na funkciju poslanika.





- Na žalost, neću biti u mogućnosti da budem prisutan i učestvujem kada se ovih dana u Skupštini Crne Gore bude raspravljalo o izboru VDT-a i o još nekim veoma važnim temama, koje iziskuju da klub poslanika DF bude kompletan. Ne moram ni pominjati koliko je izbor VDT-a važna tema za DF, koji se godinama neprestano nalazi na meti korumpiranog sudstva i tužilaštva. Zato ću podnijeti ostavku na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore, sa namjerom da omogućim da na moje mjesto što prije dođe sljedeći poslanik sa naše liste - predsjednik Opštinskog odbora Nove srpske Demokratije u Podgorici, diplomirani pravnik Radoš Zečević, kako bi klub DF-a radio u punom kapacitetu - objasnio je Mandić.

Navodi kako se zahvaljuje svima koji su se interesovali za njegovo zdravlje.

- U ovih nekoliko dana, uvjerio sam se u plemenitost i solidarnost brojnih ljudi. Bilo je, očekivano, i onih drugih - manje dobronamjernih, ali se na njih ne ljutim, jer je sve to naša Crna Gora, ljudska, čojska, viteška, ali i surova, isključiva i nemilosrdna - poručio je Mandić.

Dodaje kako je ono što je za skupštinskom govornicom, na teme koje su donosile sjednice, imao da kaže, kazao u proteklom vremenu, kako je rekao, jasno i nepokolebljivo.

- Ne potčinjavajući se onima koji su stvarali nedemokratski ambijent i iznuđivali poslušnost. Saopštavao sam i stvari za koje sam znao da nisu popularne, koje ne idu niz dlaku dijelu javnog mnjenja i koje drugi šapuću na uvo. Zato što, u susretu sa izazovima i ozbiljnim temama, nisam želio da ustuknem, proseći nove glasove a izdajući one koji su me glasali i dali mi mandat da u njihovo ime pokažem stav. Nisam se dodvoravao ni masovnim medijima i njihovim narativima. Vinston Čerčil je kazao: "Stav je mala stvar koja čini veliku razliku. Mi smo tu razliku napravili. Bilo je žestokih rasprava, teških sjednica, gužve, meteža, ali ničega što u takvom obliku, pa i još radikalnijem, nemaju britanski, japanski, italijanski, turski, ukrajinski i drugi parlamenti u svijetu. Јedino čega u ostalim parlamentima civilizovanih zemalja nema, to je intervencija policije. Zato u narednom sazivu Skupština mora dobiti potpuni integritet.

- Vrijeme oporavka iskoristiću da se posvetim obavezama i velikim izazovima koji su pred nama, a prije svega koncipiranju strategije za period koji dolazi. Nakon povratka u Crnu Goru u potpunosti se posvećujem radu na terenu. Pred nama je teška kampanja, teška borba, koja se mora završiti trijumfom naroda i njegove volje, ako želimo da izvučemo Crnu Goru iz kandži kriminalnog, antisrpskog i antipravoslavnog režima. Prostora za kalkulacije nema. Svi u opoziciji moramo da pružimo maksimum. Prioritet mora imati ono što smo spremni da pružimo, a ne da uzmemo - navodi u saopštenju lider DF-a.