Amfilohije: Vlast će voditi pregovore sa mnom, a ne sa Patrijaršijom

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je da će eventualne pregovore o temeljnom ugovoru koji se tiče crkvene imovine u Crnoj Gori vlast voditi sa njim, a ne sa Patrijaršijom, te navodi da je Mitropolija na čijem je on čelu "autonomna i samostalna kroz vijekove".

Vladika Amfilohije je objasnio da Mitropolija želi temeljni ugovor po uzoru na one koje je Crna Gora potpisala sa Katoličkom crkvom i Islamskom zajednicom i dodao da tu neće biti pomena o novom statusu, jer je, kaže, Mitropolija već autonomna.

"Kada sa nama pregovaraju, to je isto kao da pregovaraju sa beogradskom Patrijaršijom, tu nema nikakve razlike", rekao je vladika za crnogorski portal "Standard".

Eventualni temeljni ugovor između crkve i države ne bi definisao status Mitropolije - autonomni ili autokefalni, jer je, kaže on, Mitropolija na čijem je čelu "autonomna i samostalna kroz vijekove".

Amfilohije ističe da je Mitropolija bila samostalna od ukidanja Pećke partijaršije 1766. godine, te da se u prošlosti zvala autokefalnom, zato što je bila jedina eparhija koja je bez prekida postojala i koja je sačuvala samostalnost Pećke patrijaršije.

"Jedina koja je ostala samostalna i sačuvala samostalnost Pećke partijaršije jeste Mitropolija crnogorsko-primorska. Zvala se u to vrijeme autokefalna, jer je u to vrijeme stvarala državu. Ona nije prihvatala odluku Carigrada, kojom je poništena Pećka partijaršija. Mitropolija je jedina ostala bez prekida, a to je kasnije potvrdio ruski Sinod rukopolažući episkope crnogorske koji nisu tražili da budu rukopoloženi od Carigrada, nego su tražili od Rusije da im se rukopolažu episkopi sve do Mitrofana Bana 1920. godine, što ne znaju neznalice i oni vaspitani na brozovori, na lenjinizmu i marksizmu", rekao je Amfilohije.

On je odbacio mogućnost bilo kakvih pregovora sa crnogorskim vlastima ukoliko Zakon o slobodi vjeroispovesti ne bude povučen, dodavši da je taj zakon "nešto najgore što se Crnoj Gori dogodilo".

Mitropolit Amfilohije optužio je predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da kao "bezbožnik i nekršteni predsjednik stvara svoju crkvu", te da je ovo prvi put u istoriji da jedna vlast jedne države stvara svoju crkvu i to "nekršteni predsjednik".