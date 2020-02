Amfilohije: Oduzećemo orden Svetog Save crnogorskom ministru

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije izjavio je večeras u Pljevljima da će Sinod Srpske pravoslavne crkve oduzeti oreden Svetog Save ministru odbrane Crne Gore Predragu Boškoviću, kojim ga je odlikovao za doprinos koji je dao u izgradnji hrama Svetog Đorđija u Pljevljima.

Bošković je u vrijeme izgradnje bio predsjednik Odbora pljevaljskog Rudnika uglja, i sa te je pozicije pomagao hrama u Pljevljima.

- Јa pred vama izjavljujem, a to će morati i Sinod, da se oduzima orden Svetog Save Boškoviću, pa neka se kiti čim hoće. Ne može se kititi ordenom Svetog Save, pljujući na Svetog Savu i na svetinje i tjerajući vojnike da oni moraju da se ponašaju po njegovim nekim zaposvijestima - rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko primorski služio je večeras zajedno sa vladikom mileševskim Atanasijem u crkvi Svete Petke u Pljevljima moleban, a potom i predvodio litiju ulicama grada.

Molebanu i Litiji prisustvovao je veliki broj građana.

- Ove litiije molitvene koje su čudo za Crnu Goru i za Evropu, ukrašavaju Crnu Goru ukrašavaju Evropu - rekao je mitropolit Amfilohije obraćajući se okupljenima.

On je rekao da dobijaju pozdrave iz čitavog svijeta iz Carigrada, Јerusalima od moskovskog patrijarha, od Imana Huseina poznatog teologa islamskog koji je, kako je rekao, pozvao sve muslimane Balkana da budu na strani pravoslavnih hrišćana koji brane svoje svetinje.

- Ojsetio je ovaj znameniti učitelj islama da ovdje nije samo borba protiv hrišćanskih svetinja nego i borba protiv islamskih svetinja iako su ovi naši sklopili ugovor sa našim muslimanima da bi ih prevarili. Јer ako se ovaj Zakon donosi na nivou Crne Gore on važi ne samo za pravoslavne nego važi i za sve vjere. Oni su sklopili da bi njih obmanuli jer sutra ovaj zakon je iznad ugovora koji se sklapaju. Zato je ovaj znameniti islamski teolog osjetio to i poslao je pozdrav. Pozdrav smo dobili i od efendije Mustafe Maksića iz Sjenice, bivšeg predsjednika Islamske zajednice u Sjenice i Sandžaka koji je nekad bio i potpredsjednik vrhovnog sabora Islamske vjerske zajednice Srbije. Uvjeren sam da bi i pljevaljski muftija podržao ono što se događa ovdje jer i on osjeća da je ovo borba protiv Boga i imena božijeg zvali ga Alah, Bog ili bilo kako drugačije - rekao je mitropolit Amfilohije.

On je prisutne pozvao da se "pomole za one koji donose robovske zakone da ih Bog oslobodi i da im vrati vjeru, te da se vrate svojim grobovima".