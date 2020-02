Amfilohije: Jadna je država koja se plaši pjesnika

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je da je jadna država koja se plaši pjesnika.

Mitropolit Amfilohije je, povodom zabrane članovima benda "Beogradski sindikat" da uđu u Crnu Goru, rekao da su oni u svojoj pjesmi ponovoili testament i himnu kralja Nikole.

On je podsjetio da se ista Crna Gora uplašila i od pjesnika Matije Bećkovića, za kojeg je rekao da je najveći pjesnik poslije Njegoša u Crnoj Gori.

"On je opasan po svojim pjesmama. Niko tako nije napisao veličanstvene pjesme o Crnoj Gori kao Matija Bećković, jeste izrazio i tugu svoju zbog Crne Gore koja je bila i koja nestaje. To je tačno, to je činjenica, ali sve što je napisao je istina", rekao je vladika Amfilohije.

Mitroplit je ukazao da su oni koji zabranjuju pjesnicima ulazak u Crnu Goru potomci onih koji su srušili Crkvu Svetoga Petra Cetinjskoga na Lovćenu, oskrnavili mošti Svetoga Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca i uhapsili ga.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je sagrađena na bogoljublju i bratoljublju i ne može nestati.

Mitropolit Amfilohije odlikovao je "Beogradski sindikat" likom Svetog Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca za nadahnute pjesme, revnost i brigu za majku Crkvu i sastradalnu ljubav, posvjedočenu kroz pjesme "Dogodine u Prizrenu" i "Sviće zora".

Gramatu i orden je u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, u ime grupe primio Aleksandar Protić – jedini član koji je uspio da uđe u Crnu Goru jer su tri člana grupe Feđa Dimović, Blažo Vujović i Boško Ćirković vraćeni sa graničnog prelaza Dobrakovo i podgoričkog aerodroma, zbog "nacionalne bezbjednosti".

Protić je zahvalio za nagradu, te istakao kako mu je drago što je danas sa braćom u Crnoj Gori, ali da žali zbog odsutnosti ostalih članova.

On je istakao da sve što se posljednjih dana dešava u Crnoj Gori svima njima daje veliku vjeru i nadu.