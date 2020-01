Amfilohije: Đukanović ne može znati šta je crkveno, a šta političko, jer nije kršten

Amfilohije je nakon Bogojavljenskog plivanja za Časni krst u Podgorici rekao da su Morača i Ribnica danas postale rijeka Jordan.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je danas da "sabranja naroda" u znak protesta zbog Zakona o slobodi vjeroispovjesti nijesu politički skupovi, kako ih je nazvao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović koji, kako je kazao, ne može ni znati šta je crkveno, a šta političko jer nije kršten.

"Vi ste svjedoci sabranja ovog naroda danas iz Podgorice i šire od nje. Je li to bio politički skup ili crkovni skup? A ako on ovo naziva poltičkim skupom onda on ne zna, a nije čudo da ne zna šta je crkovno, a šta je političko jer nije ni kršten. To jedno, a drugo to što poziva da razgovoaramo o Zakonu, ovaj narod je i ovde danas rekao svoju riječ, to je bezakonje, to nije zakon, to je otimanje svetinja", rekao je Amfilohije novinarima nakon Bogojavljenskog plivanja za Časni krst u Podgorici, na Sastavcima (Mjesto gdje se sastavljaju Morača i Ribnica).

Na pitanje da li to znači da neće pregovarati sa vlastima dok se Zakon povuče on je odgovorio potvrdno.

"Apsolutno. Kako da razgovaramo o jednoj laži i nepravdi koja je stid i sram Crne Gore. Najsramnije nešto što se dogodilo Crnoj Gori to je taj zakon. Ne možemo da razgovaramo o tome, to je i njemu rečeno, prema tome kako on hoće. On može protiv naroda, ali ako je zaista narodna vlast onda će da čuje glas naroda koji ne da svetinje i koji priziva sve ljude da ispoštuju drevna zavještanja od Jovana Vladimira pa do kralja Nikola. Ako hoće da bude istinski vladar neka ispoštuje puteve kralja Nikole, gospodara Crne Gore", poručio je Amfilhije Đukanoviću.

On je dodao da "o tome nema razgovora, oni mogu da izvrše nasilje ali očevidno da ovaj narod to nasilje ne prihvata, niti priziva na nasilje".

"Priziva na razum na mudrost, na pravdu, na istinu, na ljubav. To su ovi skupovi, a političari neka vode svoju politiku, ovo je Božji skup. Ova crkva Božja dvije hiljade godina organizuje ovaj skup, njoj pripadaju milioni ljudi i danas i kroz vjekove su pripadali i pripadaće i u buduća vremena bez obzira kako se mijenjali političari. Danas su ovi sjutra su oni, a crkva je vječna", rekao je Amfilohije.

Prema njegovim riječima, vlast može da traži, ali "ovaj narod će da se sabira i ubuduće i to sve više."

"I ako zaista imaju razuma, a imaju nadam se, oni će shvatiti da je ovo narodni protest, iz dubine duše naroda. I za mene je ovo čudo. Ovdje sam mitropolit 30 godina i nijesam mogao očekivati da će ovaj narod ovako da se ponese prema tome. Ako im to ne govori ništa kojem Bogu i kojoj vlasti oni pripadaju? Ako su narodna vlast, ispoštovaće glas naroda. Neće donositi ove zakone koji su zakoni nepravde i gaženje elementarnih ljudskih prava, a nema dubljeg prava od prava vjere u živoga Boga. Gaziti to i otumati ono što je narod ugrađivao kroz vjekove u hramove, ja to ne razumijem. Mogu kako hoće, ali ne mogu dokle hoće, ipak smo prolazni mi ovdje, a crkva Božja je vječna", kazao je Amfilohije.

Na pitanje da li i dalje traže dijalog o temeljnom ugovoru i šta će on sadržati, Amfilohije je odgovorio da bi podrazumijevao ono što su uradili sa Rimokatoličkom crkvom i Islamskom zajednicom.

"Decenijama to govorimo, ali prvi put istoriji jedna vlast, jedan predsjednik stvara svoju crkvu i to nekršteni predsjednik, možete zamisliti do čega smo došli mi u Crnoj Gori. Stvara svoju tzv "autofekalnu" crkvu, jer to samo može biti takva crkva koju stvara neko ko je bezbožnik i ne zna šta je crkva", rekao je Amfilohije.

Kako je objasnio, svaka episkopija u pravoslavnoj crkvi je samostalna i autonomna kroz vjekove.

"Ova Mitropolija je osnovana prije 800 godina osnovao je Sveti Sava. Ovdje mu se otac rodio u Nemanjinom gradu – Simeon Mirotočivi. Ovdje se i krstio i poslije prešao i Rašku, pa se kasnije vratio u Zetu i oslobodio je od Vizantinaca, iako neki kažu da je porobio Zetu. Ova mitropolija je bila samostalna u punom smilsu riječi od ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine pa se onda zvala u to vrijeme autokefalna zato što je ona jedina eparhija Pećke patrijaršije koja je bez prekida ostala do današnjeg dana", naveo je Amfilohije.

Zvala se, kako je dodao, autokefalna jer je stvarala državu i ona nije prihvatila odluke Carigrada kojima je poništena Pećka patrijaršija.

"To je kasnije prihvatio Ruski sinod rukopolažući epeiskope koji nijesu tražili da budu rukopoloženi od Carigrada nego od Rusije, sve do Mitrofana Bana 1920. godine", kazao je Amfilohije.

Prema njegovim riječima, to poriču "neznaveni, neznalice, primitivci".

Kaže da je Sveti sinod Kraljevine Crne Gore donio odluku da se Mitropolija crnogorska prisajedini Mitropoliji Srbije, Karlovačkoj i da se sve episkopije koji su nekada bile Pećke patrijaršije objedine.

"Odluka je potpisana od Mitrofana Bana, mitropolita pećkog Gavrila, Kirila Mitrovića, dakle sinoda koji se oformio i tek tada je pravi jer ima tri episkopa", koji su prvi put donijeli odluku 16. decembra. To je prihvatio i Carigrad i 1922. izdao tomos o objedinjenju svih tih episkopija i to je istorijska činjenica", naodi Amfilohije.

Pećka patrijaršija se, kako dodaje nije prekinula 800 godina, a kralj Nikola je obnovio prvog mitropolita pećkog Gavrila 1913. kada je oslobođena Metohija i kada je pripadala Crnoj Gori.

"A sada naši mudri političari odriču Crne Gore, odriču se Metohije i predaju je, kome predaju Metohiju i Kosovo? Metohija je žila kucavica izvorne Crne Gore Petrovića. I sada da dođe neko da pljune na takvu Crnu Goru i da se odrekne te Crne Gore, to je sramotna priča. Nadam se da će proći to vrijeme neznavenih, jer su Crnom Gorom uvijek upravljali znaveni ljudi, mudri i pametni kroz vjekovi, od Jovana Vladimira, Vojislavljevića do Nemanjića, Balšića, Crnojevića do Petrovića", zaključio je Amfilohije.

