"Ako je čizma na mojoj glavi cijena za slobodu, ne žalim da se ponovi"

Ako je cijena za slobodu čizma na mojoj glavi, ne bih žalio da se ponovi, napisao je na svom Fejsbuk profilu Mladen Mikijelj, sekretar za investicije opštine Budva, koji je bio žrtva policijske torture u Budvi.

Mikijelju su policajci, tokom intervencije u Budvi, kada su hapsili čelnike ove opštine i obračunali se protiv građana koji su se okupili kako bi se usprotivili hapšenju, klekli nogom na glavu i vrat, baš kao u slučaju Džordža Flojda u Americi.

Mikijelj je rekao da je dobro i da u protekla tri dana nije želio da se oglašava kako ne bi doveo do podizanja tenzija u Budvi, prenose podgoričke „Vijesti“.

„Ponašanje policije, za mene, je nažalost očekivano. S obzirom da je Crna Gora policijska država, gdje se represija, prema crkvi, opoziciji i ljudima koji imaju kritičko razmišljanje, primjenjuje po nalogu vrha vlasti i u cilju zaštite interesa uskog kruga ljudi. Ono što želim da istaknem jeste da sam se i prije i nakon hapšenja, i prije i nakon držanja noge na mom vratu i glavi od strane policijskog službenika osjećao kao čovjek koji radi pravu stvar, kao čovjek koji se bori protiv nepravde i političke korupcije. Kada radite nešto što je ispravno i etički, osjećate se ponosno i znate da vas obraz ostaje čist iako je policijska čizma bila na njemu. Ja sažaljevam one koji su ovo uradili, s nadom da se kaju i da će i oni uskoro biti na pravoj i jedinoj ispravnoj strani“, napisao je Mikijelj.

Kako kaže, vjeruje da ovo nema nikakve veze sa nacionalnom pripadnošću već da je policajac iz Bara, za razliku od svojih kolega iz Budve, bio spremniji da izvršava naloge svojih nadređenih.

"Iako je policajac koji je ovo uradio druge nacionalnosti, druge vjeroispovijesti, uvjeren sam da to nije razlog što je pristupio ovom činu, uvjeren sam da je glavni razlog spremnost da se zarad sitnih interesa, služi diktatorskom režimu koji se protekle tri decenije enormno obogatio. Tom uskom krugu ljudi, nije stalo ni do Crne Gore, ni do Crnogoraca, ni do Srba, ni do Bošnjaka, ni do Hrvata, ni do Albanaca. Njima je jedino stalo do toga da sačuvaju bogatstvo koje je stečeno kriminalom. Retoriku i politiku su kroz protekle tri decenije često mijenjali onako kako im je odgovaralo i budite sigurni da bi to opet uradili ako bi im to bilo potrebno da se još koju godinu održe na vlasti“, napisao je Mikijelj.