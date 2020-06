Prema prvim informacijama, zemljotres je bio magnitude 2,8 stepeni po Rihteru.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/BhVLTCVTge

— EMSC (@LastQuake) June 17, 2020