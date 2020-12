Abazović: Nuđeno mi 21 milion evra da ne rušim Đukanovića

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović potvrdio je da su tačne informacije da mu je nuđen 21 milion evra da ne ruši režim crnogroskog predsjednika Mila Đukanovića.

Abazović, koji je kandidat za potpredsjednika Vlade, rekao je da je ponude za to dobijao sa više strana.

"Imam velike pritiske jer je ogroman ulog koji smo dobili nakon izbora. Ali, ne osjećam se nebezbjedno", izjavio je večeras Abazović za TV "Vijesti".

On je rekao da nova crnogorska vlada možda nema podršku u parlamentu, ali da ima veliku podršku građana, te naglasio da "Crna Gora trenutno prolazi kroz porođajne muke demokratije".

Abazović je istakao da nova vlada Crne Gore treba da zauzme stav da nema povlaštenih i da kreće od samog vrha.

"Ako budem izabran i budem potpredsjednik vlade za sektor bezbjednosti, biću koordinator obavještajnih skužbi. Želim da sjednem sa vrhom tužilaštva i policije i vidim gdje su problemi. Ako ih identifikujem, tražiću da se riješe. Ako to neko bude opstruisao, javno ću reći ko to čini", poručio je on.

Prema njegovim riječima, Zakon o porijeklu imovine je dobra osnova da se krene u borbu protiv organizovanog kriminala.

"Poreska uprava treba da dobije specijalno odjeljenje koje treba da vrši nadzor imovine ljudi koja je u vrijednosti većoj od 500.000 evra", dodao je on.

Abazović je istakao da svi treba maksimalno da se posvete očuvanju zdravlja stanovništva.

"Balast je to što građani imaju negativan stav prema mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela. Ideja je da novo tijelo bude inkluzivno i da ne bude partijska ćelija, već da donosi odluke u skladu sa onim što je struka", kaže Abazović.