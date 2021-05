Abazović: Nema žurbe za potpisivanje Temeljnog ugovora

Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović izjavio je da je znao za sinoćnji odlazak premijera Zdravka Krivokapića u Beograd, ali i da mu je sugerisao da nema potrebe da se žuri s potpisivanjem ugovora sa SPC.

Abazović tvrdi da nema problem s tim da ugovor sa SPC bude potpisan, ali smatra da ga prije toga treba analizirati i u njemu jasno zaštititi interese Crne Gore.

"Mi nemamo nikakav problem da se on potpiše, ali prije toga moramo da vidimo dokument, da ga izanaliziramo i da on bude u skladu sa svim standardima. To ne možemo da uradimo na neki brzinski način, da bismo imali kvalitet. Ja ne mislim da treba na prepad potpisivati temeljne ugovore, drugo, da budem vrlo jasan interesi Crne Gore moraju biti u potpunosti zaštićeni, Crnu Goru niko neće ponižavati", naveo je Abazović u izjavi za TV Vijesti.

Tvrdi i da nije bilo nikakvih drugih uslovljavanja.

"Država je odvojena od crkve, oni imaju svoj proces, autonoman i mi se radujemo što će Crna Gora dobiti novog mitropolita. Drugi proces je proces države i crkve koji treba da se zaokruži nakon Zakona o slobodi vjeroispovijesti potpisivanjem Temeljnog ugovora", kazo je Abazović, prenio je portal Vijesti.

Zaključio je da povezivanje ta dva procesa nije u skladu sa, kako kaže, dobrom demokratskom praksom i dobrim državničkim porukama.