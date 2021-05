Požar u Londonu, vatru gasi 125 vatrogasaca

Vatrogasna jedinica Londona izašla je na mjesto požara na aveniji Fermaunt u Poplaru oko 10.00 časova.

Portparol jedinice saopštio je da je požar izbio na osmom, devetom i desetom spratu. Zgrada je sagrađena sa 19 spratova, piše portal "Moj London".

Za sada nije poznat uzrok požara niti da li ima povrijeđenih.

Na terenu su i timovi Londonske hitne pomoći, kao i timovi za brzo reagovanje.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.

The building’s still covered in ACM cladding - the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW

— Rachael Venables (@rachaelvenables) May 7, 2021