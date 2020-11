SPS ponovo želi u koaliciju, u SNSD-u već donijeli odluku

Socijalistička partija Srpske ponovo želi u koaliciju sa SNSD-om, traže razgovor sa organima te stranke, u opoziciju ne žele, niti im trebaju funkcije.



Ukratko, to su zaključci stranke koju vodi Goran Selak, a koji je juče odbio da potpiše banjalučki koalicioni sporazum sa SNSD-om. Igra hoću-neću, koštala ga je i direktorske fotelje u Zatvoru na Tunjicama, a svi SPS-ovi kadrovi su na klimavim nogama. Kucanje na vrata SNSD-a, neće pomoći, jer tamo im vrata niko neće otvoriti.

"Kada je riječ o Socijalističkoj partiji Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD je već donio svoj stav na sjednici Izvršnog komiteta", rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Juče šturo saopštenje, danas pravdanje pred kamerama. U cijeloj priči u SPS-u vide nepsorazum.

"Sporazum smo kasno dobili. Nisam bio fizički tu u Banjaluci pristan. Ali sam želio da upoznam rukovodstvo gradske organizacije ovdje u Banjaluci o pomenutom sporazumu. Došlo je do nesuglasica odnosno do nedovoljen komunikacije koja je pogrešno prezentovana gospodinu Dodiku", istakao je Goran Selak, lider SPS-a.

Takvo objašnjenje ne pije vode, jer je za potpis bilo dovoljno vremena. To je još juče podcrtao Milorad Dodik.

"Kad sam odlučio da napravim upravo ovo pozvao sam sve lidere političkih partija i svi su pristali i svi su pristali da to urade, i gospodin Selak. Kad je to otišlo kod njega on je rekao da ne želi. Nemam ja potrebe da se raspitujem o tome što on nije. Nije imao vremena. Trebaju mi naši ljudi, ti si predsjednik.. ovdje nije ništa osim toga da se ovdje formira i proglasi koalicija", naglasio je Milorad Dodik, predsjendik SNSD-a.

SPS ne žele ni drugi kolaicioni partneri na lokalu. Poruke danas stižu iz DEMOS-a i DNS-a.

"Što se tiče DEMOS-a.. Svako onaj ko prihvati sporazum, on je prihvatljiv partner. Onaj ko nije prihvatio sporazum on ne može biti prihvatljiv partner. Nisam ja da prihvatam ljude koji danas se predomisle za sutra ili.. ne mislim da je to dobar put", istakao je Nedeljko Čubrilović, predsjendik DEMOS-a.

"Što se tiče skupštinske većine, sigurno da će biti skupštinske većine. Mi ostajemo u onoj priči koju smo još ljetos usvojili na našim organima i par puta smo je potvrdili. Ne mislimo sada mijenjati kurs jer smo sa tom pričom izašli pred birače u Banjaluci tako da nećemo mijenjati tu priču", rekao je Borivoj Obradović, predsjednik GO DNS Banjaluka.

Sa ili bez SPS-a nije upitna ni skupštinska većina na Republičkom nivou. Nakon što su u koaliciji okupljenoj oko SNSD isplivale brojne igrarije i spletke, poručeno je da će se izborni rezultati tek sabirati. SPS je sinoć izgubio još jednu funkciju u Odjeljenju za igre na sreću. Mogli bi uskoro da izgube još neke, a novih, po svemu sudeći, neće biti.