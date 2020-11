SNSD ubjedljiv u Zvorniku: Zoran Stevanović osvojio 75 odsto glasova biračkog tijela

Kandidat SNSD Zoran Stevanović za gradonačelnika Zvornika, prema prvim nezvaničnim podacima, osvojio je 22.825 glasova ili oko 75 odsto glasova birača koji su izašli na izbore, potvrdila je član Gradske izborne komisije Gospava Jeremić.

Jeremićeva je dodala da je kandidat SDS Slaviša Vlačić, prema ovim podacima, dobio 3.427 glasova, kandidat Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić 2.328 i kandidat PDP Mitar Vidaković 1.717 glasova.

Na biralištima grada Zvornika glasalo je 32.174 birača ili 63,63 odsto od 52.982 upisanih u redovan birački spisak.

Stevanović je, nakon prvih preliminarnih rezultata, rekao novinarima da je najvažnije da su na glasačkim mjestima poštovane sve epidemiološke mjere i da nije bilo ozbiljnijih žalbi na tok izbornog procesa.

– Naš rezultat nikada nije bio upitan. I što se tiče naše odborničke liste, mislim da smo i tu napravili možda najbolji izborni rezultat do sada. Ne može se još govoriti koliko je to odbornika, 13, 14, 15, ali i nebitno je, najvažnije da su i naši koalicioni partneri napravili dobar rezultat i čestitam i njima. Mislim da će to ponovo biti jedna stabilna skupštinska većina i da Zvornik nastavlja svojim svoj razvojni put – rekao je Stevanović.

Stevanović, kome je ovo peta izborna pobjeda, istakao je da SNSD u svojoj kampanji nikada nije komentarisao ponašanje drugih partija i kandidata, nikada nije ništa ružno govorio o njima.

– Mi uvijek pričamo samo o sebi i onome što mi radimo i vidite da je to dalo rezultat. Građani Zvornika ne poštuju neprimjerene kampanje i mi takve ne vodimo, o protivnicima ne pričamo loše, a imali smo mnogo toga reći. Naravno da nam naša politička kultura to nije dozvoljavala – rekao je novi-stari gradonačelnik.

On je istakao da kampanja SNSD nije bila naporna, imajući u vidu i epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo, te da je bilo samo potrebno podsjetiti neke sugrađane na ono šta je aktuelna gradska vlast radila i da je to planirano da se radi i u budućnosti.

Stevanović je proglašavajući svoju i pobjedu odborničke liste SNSD i koalicionih partnera, pozvao sve partije da se uzdrže od bilo kakvog slavlja i masovnog okupljanja.

– Kao što naš slogan kaže mi smo se masovno okupili za Zvornik i to je danas, pokazalo se, sasvim dovoljno. Pozivam i druge političke subjekte koji su napravili dobre rezultate da se uzrdže od bilo kakvog slavlja, jer nije trenutak, zbog epidemiološke situacije, neka naša proslava bude u okviru naših najužih porodica – naglasio je Stevanović.