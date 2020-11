SDS kampanja u Prnjavoru: Milan Aleksić zaboravio šta je pričao Milan Petrović

Kandidat SDS-a za načelnika Prnjavora Milan Aleksić u izbornoj kampanji je zaboravio šta je pričao njegov stranački kolega i nosilac liste Milan Petrović na sjednici Skupštine opštine, pa ponovo optužuje za navodne nepravilnosti oko izgradnje stambeno-poslovnog objekta "Centar" u Prnjavoru.

"Tražimo od Tomaša (načelnik Darko Tomaš) i predsjednika SO da jednaku brigu za javni interes pokažu i na primjeru izgradnje stambeno-poslovnog objekta na parceli između ulica Svetog Save i Veljka Milankovića. S obzirom na to da javnosti još uvijek niste dostavili na uvid odgovore na pitanja definisana zaključkom SO Prnjavor od 12.06.2020. godine, postoji opravdana sumnja da nisu ispoštovani svi uslovi u pogledu pravne regulative i da se iz tog razloga ne oglašavate", navedeno je u nedavnom saopštenje SDS-a koje potpisuje Milan Aleksić.

Banjaluka.net objavljuje zvučni zapis sa sjednice SO Prnjavor na kojoj je Milan Petrović rekao da su dostavljene sve potrebne informacije.

"Što se tiče odbornika SDS-a mogu odgovorno potvrditi da smo dobili informacije od načelnika odjeljenja Žunića i to je ta informacija", rekao je Milan Petrović tada.

Zbog obmanjivanja javnosti od strane SDS-ovog kandidata oglasilo se i preduzeće "Starprodukt" d.o.o. iz Prnjavora, izražavajući zgražanje da se "njihovo preduzeće i investicija koristi u prljavoj izbornoj kampanji" SDS-a.

"Kandidat SDS-a za načelnika Milan Aleksić samo nastavlja kontinuitet prethodnih SDS-ovih vlasti u reketiranju i uništavanju privrednih subjekata naše opštine", navedeno je u saopštenju koje je potpisao direktor tog preduzeća Goran Đekić.