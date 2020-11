Rajčević: Kruna naše pobjede biće Banjaluka

Šef Glavnog izbornog štaba SNSD-a Srđan Rajčević istakao je da je veoma zadovoljan dosadašnjim tokom predizborne kampanje "Okupljanje za Srpsku" i da svaki dan ova stranka dobija pozitivne rekacije od glasačkog tijela i simpatizera, ali i neistomišljenika.

"Nada i snaga koju SNSD uliva stanovnicima Republike Srpske, nama u SNSD-u su garant i daju nam dovoljno osnova da će ova kampanja biti najuspješnija kampanja SNSD-a do sada bar što se tiče lokalnih izbora", rekao je Rajčević.

Navodeći da i dalje ostaje na snazi odluka o obustavljanju promotivnih skupova i aktivnosti, koju je donio Izvršni komitet SNSD-a prije sedam dana, Rajčević je naglasio da je SNSD jedina politička pratija u Srpskoj i BiH koja je obustavila svoje aktivnosti sa željom da iskaže odgovornost prema narodu i javnom zdravlju.

On je dodao da ova godina obiluje mnogim specifičnostima, prije svega, zbog nesrećne pandemije virusa korona, ali i zbog posljedica koje ona ostavlja.

"Mi u SNSD-u se ponašamo u skladu s tim, tako da smo se orijentisali na predizborne aktivnosti u mikro formatu. Što se tiče terenskih aktivnosti, mi bukvalno idemo od čovjeka do čovjeka uz striktno poštivanje svih mjera epidemiološke zaštite, a vrlo smo aktivni i u sferi digitalne kampanje", pojasnio je šef Izbornog štaba SNSD-a.

On je naglasio da SNSD, za razliku od ostalih političkih partija, ima najteži zadatak u ovoj kampanji, jer je jedina partija koja može i u najmanjem mjestu da okupi više hiljada svojih pristalica na tribinama koje su organizovane u prethodnim izbornim procesima, tako da drugim partijama ova pandemija u tom smislu ne predstavlja problem.

"SNSD ima tu objektivnu poteškoću, a s druge strane ne možemo da zabranimo ljudima, kada dolazi lider naše stranke /Milorad Dodik/ koji je izuzetno popularan čovjek u narodu, da mu prilaze i poslušaju šta govori", istakao je Rajčević.

On je ponovio da je cilj SNSD-a na predstojećim izborima pobjeda u 80 odsto lokalnih zajednica i naglasio da će kruna te pobjede biti Banjaluka.

"Ono što je realno i prema podacima sa kojima raspolažemo, a to će se pokazati 15. novembra, jeste da u ovom trenutku Igor Radojičić u odnosu na Draška Stanivukovića vodi sa više od 25 odsto razlike", rekao je Rajčević navodeći da su istraživanja PDP-a o navodnoj prednosti Stanivukovića od 11 odsto u odnosu na Radojičića uobičajeni folklor u predizbornim kampanjama.

Svako pokušava da homonegizuje svoje biračko tijelo, kaže Rajčević, pa tako i PDP sa tim bajkama o prednosti Draška Stanovukovića od 11 odsto.

Govoreći o radu CIK-a BiH i dvostrukim aršinima prema političkim partijama, Rajčević je rekao da je svjedok da su postojale sponzorisane i plaćene predizborne kampanje pojedinih opozicionih partija na društevnim mrežama unazad dva mjeseca, te da ne zna da je protiv njih podnesena neka prijava, za razliku od prijava koje su podnesen protiv SNSD-a.

"Protiv SNSD, njegovih funkcionera i simpatizera podneseno je bezbroj prijava nevladinih rganizacija, koje se, prema već uhodanoj šemi na terenu, dostavljaju CIK-u, a CIK izriče mjere, dok takva praksa izostaje na suprotnoj strani", istakao je Rajčević i podsjetio da je SNSD i ranije naglašavao da sumnja u dobre namjere ovog saziva CIK-a i da će ovaj izborni proces provesti u skladu sa Izbornim zakonom i svim pozitivnim propisima i u Republici Srpskoj i BiH.

"Ukoliko imate situaciju da u sazivu CIK-a imate direktno inkorporirane ljude od predstavnika opozicionih političkih partija u Republici Srpskoj, da li bilo ko može biti toliko naivan i da kaže da će ovi izbori biti provedeni u skladu sa zakonom i potpuno objektivno od onih koji bi trebalo da rukovode ovim izbornim procesom. Naravno da nam sve njihove aktivnosti daju razloga za sumnju", istakao je Rajčević za N1.

On je ukazao da u proteklih nekoliko mjeseci CIK, najblaže rečeno, veoma loše rukovodi izbornim procesom, a objektivno govoreći - katastrofalno.

"Prije svega, CIK je još u maju odgodio potpuno protivzakonito izbore za 45 dana iako im je Izborni zakon dozvoljavao da izbore pomjere isključivo u okviru od 30 dana i to u pojedinim lokalnim zajednicama. Oni su to pravilo prekršili, i ne znam šta koriste kao izgovor za to, ali ono što znam jeste da u toj odluci CIK-a nije navedeno zbog čega se izbori odgađaju. Ovo što sada radi CIK je davanje naknadnog alibija jednoj veoma lošoj odluci, a ta loša odluka trenutno utiče na zdravlje našeg stanovništva i veoma je opasna.

Mi smo početkom oktobra, tačnije 2. oktobra imali prosjek, kako se mjeri procenat zaraženost, 36,6 odsto na 100.000 stanovnika u Republici Srpskoj. U ovom trenutku to je 360 zaraženih na 100.000 stanovnika. Može li sad bilo ko da tvrdi da će epidemiološka situacija biti bolja na dan izbora 15. novembra", upitao je Rajčević.

On je ponovio da je to bila katastrofalno loša odluka CIK-a i pored tadašnjih garancija predsjedavajućeg Savjeta ministara da će biti obezbijeđena sredstva za održavanje izbora bez obzira na to da li će budžet zajedničkih institucija biti usvojen ili ne.

Rajčević je konstatovao da sve ovo što članovi CIK-a rade ulazi u sferu koja je i za krivičnu prijavu jer se direktno dotiče zdravlja građana.

On je podsjetio i na instrukciju CIK-a u vezi sa načinom gasanja onih koji su pozitivni na kovid 19 i koji su u izolaciji, a koja je, kako je naglasio, od Gradske izborne komisije u Banjaluci ocijenjena kao veoma loša.

"CIK predlaže da se kovertirani glasački listić na dan izbora skupljaju na biračkim mjestima, nose onima koji su zaraženi ili su u izolaciji i onda da se vraćaju na pojedina biračka mjesta. Da li sada treba bilo ko tu da ne posumnja u namjere CIK-a, kada se sasvim jasno otvara veliki prostor za mahinacije", ukazao je šef Izbornog štaba SNSD-a.

Na pitanje da prokomentariše tvrdnje pojdinaca da se SNSD spominje u trgovini biračkim odborima, Rajčević je rekao da se SNSD redovno pominje, ali bez bilo kakvih dokaza, naglasivši da je to klasični vid kampanjske borbe protiv SNSD na koji su oni već navikli.

"Uvijek se stvara nekakva fama oko neke kupovine i prodaje glasačkih mjesta i glasova bez bilo kakvih konkretnih dokaza. Mi u SNSD odbijamo da učestvujemo u bilo kakvim mahinacijama u vezi sa izbornim procesom i sve naše pobjede do sada su bile izuzetno čiste zasnovane na biračkoj volji naših glasača", poručio je Rajčević.