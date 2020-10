Radojičićev plan za novi mandat: Naučno tehnološki park, novi putevi, mostovi i škole

Otvaranje naučno tehnološkog parka, sa novim radnim mjestima za mlade ljude, nastavak velikih projekata, poput puteva za prigradska naselja, izgradnja mosta u Docu i kongresne dvorane, uz dalji rast broja zaposlenih, jedni su od ključnih elemenata programa kandidata koalicije "Okupljeni za Banjaluku" Igora Radojičića.

Predstavljajući program pod nazivom "Banja Luka 2025plus", Radojičić je najavio niz velikih javnih projekata, kao što su: najveći gradski most u Docu, novi izgled centra grada, izgradnja kongresno – konferencijske dvorane, centralnog spomen obilježja borcima Odbrambeno otadžbinskog rata, naučno tehnološkog parka, gradske zonu na Laušu, te cijeli niz novih "zelenih površina", odnosno niza sportsko rekreativnih sadržaja.

"Ovo je realan, ambiciozan i ostvariv program. Ovaj program nije rezultat ad – hok procjena, nerealnih i lažnih obećanja, nego realnog sagledavanja potreba građane", naglasio je Radojičić.



On je naglasio da je izgradnja naučno tehnološkog parka najveći razvojni projekat za Banju Luku, pošto ovakvi parkovi, kako tvrdi, predstavljanju nove poslovne zone.

"Ovo su mjesta koja zapošljavaju hiljade mladih ljudi u savremenim tehnologijama, što se u potpunosti uklapa o naše, strateške ciljeve o razvoju Banje Luke sa sadržajima 21. vijeka", kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, u protekle četiri godine broj zaposlenih u Banjaluci povećan je za 8.000, s tim da je pred samo izbijanje epidemije korona virusa dostignuta cifra od 75.000 zaposlenih, što je rekord i u poređenju sa brojem zaposlenih prije izbijanja rata, uz oborenu stopu nezaposlenosti na 8,8 odsto.



"Za iduće četiri godine, cilj nam je da se nezaposlenost drži na nivou između pet i sedam odsto, što je bilo fantastično postignuće i u regionalnim okvirima", rekao je Radojičić.

Kad je riječ o sportu, Radojičić je najavio da će biti nastavljena izgradnja novih sportskih dvorana, atletskog stadiona, novih trim staza, te povećanje ulaganja u sportske klubove.



Govoreći o izgradnji novih škola, Radojičić je najavio da će na lokaciji u Lazarevu, u blizini Poljoprivredne škole biti izgrađen novi srednjoškolski centar koji će sadržavati objekte tri do četiri srednje škole, koje su sada smještene u neadekvatnim objektima.



Kad je riječ o saobraćaju, on je najavio izgradnju novih saobraćajnica, nastaak izgradnje kružnih tokova za ubrzanje saobraćajnog toka, uz popularizaciju javnog prevoza i izgradnju nove biciklističke infrastrukture.

Govoreći o projektima vodosnadbijevanja, Radojičić je naglasio da je zacrtan cilj da se obezbjediti voda za 95 odsto cjelokupnog područja Banje Luke.

Kompletan program, koji sadrži 56 stranica, za koji dana će biti dostupan građanima i na posebnoj internet stranici.

Koja naselja će dobiti nove vrtiće

Kad je riječ o predškolskim ustanovama, nakon što je u ovom mandatu broj mjesta u vrtićima povećan za trećinu, Radojičić je naglasio da je cilj da se u iduće četiri godine potpuno "isprazne" liste čekanja na prijem u državne vrtiće.

"Do kraja aktuelnog mandata, uspjećemo da otvorimo novih 650 mjesta u vrtića. Izgradnjom novih objekata u iduće četiri godine, potpuno ćemo eliminisati liste čekanja", najavio je Radojičić.

Njegovim programom, predviđena je izgradnja novih vrtića u sljedećim naseljima: Kuljanima, Kampusu, Aleji Svetog Save, Vrbanji, Starčevici, Paprikovcu i Karanovcu.

Novi most za Česmu i Priječane

Prema programu, u iduće četiri godine trebao biti bi biti izgrađen najveći gradski most u Docu, koji će graditi u pet faza, a radovi počinju već ove godine, izgradnjom mosta za motorna vozila. Cilj je da se do kraja godine završi izgradnja novog mosta u Srpskim toplicama, te da se postojeći, jednosmjerni prelaz pretvori u pješački most, što će biti urađeno do kraja iduće godine.

Nakon što je 2017. u Česmi izgrađen novi most preko Vrbanje, programom je planirana izgradnja još jednog mosta u ovom naselju. Novi most biće izgrađen na mjestu starog mosta preko Vrbasa koji je uništen u poplavama 2014. godine. Prema programu, predviđeno je da se posao projektovanja i revizije prjektne dokumentacije završi do 2022. godine, nakon čega bi se ušlo u raspisivanje tendera i radove na izgradnji.

Pored toga, programom je predviđeno se tokom iduće četiri godine pristupi projektovanju i procjeni troškova za izgradnjju novog mosta u Priječanima, kao dio novog pravca od Banjaluke prema Čelincu.

Novi društveni dom za Starčevicu

Najveće gradsko naselje, kako je palnirano, u iduće četiri godine dobiće svoj prvi društveni dom, kao mjesto za okupljajanje stanovnika ovog naselja. Pored toga, predviđena je obnova ili izgradnja novih društvenih domova u Česmi, Bistrici, Prijakovcima, Priječanima, Stričićima, Saračici, Rekavicama...

Plan za Vrbas

U programu je naglašeno da problem izlivanja kanalizacione mreže u Vrbas predstavlja najveći projekt u istoriji Banjaluke i da traži godine predanog rada, koje je moguće realizovati samo uz velika bespovratna inostrana sredstva.

"Realan plan za Vrbas podrazumijeva niz rješenja za problem otpadnih voda, kao što je nastavak gradnje mreže kanalizacije, naročito u novim naseljima. U partnerstvu sa Evropskom investicionom bankom i francuskom Agencijom za razvoj, uradiće se studija idejnog rješenja projekta prerade otpadnih voda sa razmatranjem opcija centralizovanog i decentralizovanog sistema i opcijom pilot projekta. Studija će ponuditi finansnijski okvir ulaganja i moguće metode finansiranja, te treba da planira mogući početak radova. Bilo bi poželjno započeti sa pilot projektima i dijelovima projekta na nekim kritičkim tačkama, kao što su ušće Crkvene, vodotoku Široke rijeke, nekim glavnim izvodima kanalaizacije koji završavaju u Vrbasu i slično", navodi se u programu.

Putevi za prigradska naselja

Prema programu, predviđen je nastavak izgradnje niza modernih saobraćajnica za više prigradskih naselja. Tako će se nastaviti graditi novi put prema Priječanima, put od Petrićevca u pravcu Motika, Šargovačka ulica, glavna ulica kroz Kuljane, centralna saobraćajnica kroz Česmu, glavne saobraćajnice u Debeljacima, te ulice Blagoja Parovića i Nenada Kostića u Zalužanima.