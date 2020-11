Dalibor Pavlović, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Prijedora rekao je da je ovaj grad postao mjesto započetih, a nezavršenih projekata.

"Prijedor je u proteklom periodu postao grad započetih, a nezavršenih projekata. Veliki projekti kao što je rekonstrukcija kanalizacije u naselju Tukovi, je ostala nezavršena, a to je gorući problem jer imamo oko 1.000 septičkih jama na tom dijelu, a tu se nalazi i izvori vode. Imamo i zaobilaznicu oko Prijedora čija izgradnja je počela prije 20 godina i još uvijek nije završena te i dalje nije zaštićen grad od poplava", rekao je Pavlović u emisiji "Direktno" na programu ATV-a.

Govoreći u rješenjima o legalizaciji zemljišta koja su dobili stanovnici novih naselja u Prijedoru, Pavlović kaže da je konačno završena agonija oko tog pitanja.

"Okružni sud u Prijedoru je donio presudu da je zemljište u vlasništvu Srpske i to se iz drugih partija pokušava osporiti. Presuda je donesena i katastar je izvršio izmjenu upisa rješenja i građani sada imaju upisano to zemljište jedan kroz jedan na sebe lično. To je bitno za građane jer je agonija završena i to ne može biti osporeno", rekao je Pavlović.