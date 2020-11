Pavlović: Okupljeni zbog ljudi, vraćamo život Prijedoru u svim segmentima

Sa okupljenim timom mladih i obrazovanih ljudi odlučili smo da zaustavimo trend vladavine DNS-a i Prijedor vratimo na mjesto drugog grada u Srpskoj, gdje je nekad i bio, poruka je Dalibora Pavlovića, kandidata SNSD-a za gradonačelnika Prijedora.

– Prijedor ima nekoliko tajkuna, okupljenih oko DNS-a, koji slobodno mogu reći vedre i oblače gradom. Dolazi do smjene generacija, okupili smo se zbog ljudi, jer su oni najvažniji. Vrijeme je da Prijedor konačno postane grad započetih i završenih projekata, a ne suprotno, kao što je sada – rekao je Pavlović.

U intervju za Banjaluka.net, Pavlović je otkrio kakve su trenutne prognoze u pogledu partija koje će dominirati skupštinom Grada, nakon lokalnih izbora, kao i pitanja kojima će se, kao gradonačelnik bavitu, ukoliko mu građani ukažu povjerenje.

Osnovna poruka koju SNSD šalju ovogodišnjom predizbornom kampanju je „Okupljanje za Srpsku“. Oko kojih pitanja, ideja i problema se ove godine SNSD okuplja u Prijedoru?

Na predstojećim, lokalnim izborima SNSD-e se okupio za Prijedor, jer smo odlučili reći ne lošem DNS-ovom vođenju grada. Prijedor ima nekoliko tajkuna, okupljenih oko DNS-a , koji slobodno mogu reći vedre i oblače gradom. Dolazi do smjene generacija, okupili smo se zbog ljudi, jer su oni najvažniji. Okupili smo se da Prijedor vratimo na mjesto drugog grada u Srpskoj, gdje je nekad bio. Problema ima mnogo, vrijeme je da Prijedor postane konačno grad započetih i završenih projekata, a ne suprotno, kao što je sada. Moramo da promijenimo sliku u gradu u kontekstu da imamo 15.000 penzionera, 15.000 zaposlenih i oko 15.000 nezaposlenih.

Ulazite u izbornu trku u gradu koji se smatra bazom Vašeg protivničkog kandidata, Dragutina Rodića, neposredno nakon istupanja DNS-a iz koalicije na republičkom nivou i značajnih političkih previranja. Šta vidite kao osnovne prednosti kandidata i liste SNSD-a i kakve su Vaše prognoze u pogledu partija koje će dominirati Skupštinom grada Prijedora?

Slažem se da je Prijedor bio bastion DNS-a, tu je ova politička partija pustila korijenje, a kako to izgleda pod njihovim vodstvom najbolje su na svojim leđima osjetili građani, koji nisu članovi ili njihovi simpatizeri. Kao osnovnu prednost liste i kandidata SNSD-a vidim to što smo za razliku od DNS-a pošteni u namjerama da vratimo život Prijedoru u svim segmentima. DNS je za to imao priliku proteklih šesnaest godina, a sada nemamo odgovor na pitanje šta je u tom periodu urađeno!?

Da SNSD svoja obećanja i ispunjava, u proteklim danima imali su priliku da se uvjere mještani tri nova naselja, gdje je na moju inicijativu pokrenuto pitanje legalizacije spornih parcela, na kojima su ljudi izgradili kuće i krenulo asfaltiranje nekih ulica. To je snaga SNSD-a u Prijedoru koju građani uveliko prepoznaju. Smatram da će nakon izbora Skupštinom grada Prijedor će dominirati SNSD uz koalicione partnere, ali svi oni koji gradu žele napredak, investicije i bolji život su dobrodošli.

U trci za gradonačelnika je i kandidatkinja SDS-a Maja Dragojević Stojić. Kolika je njena politička težina u izjašnjavanju građana za tu funkciju i da li joj se „ciljna grupa“ birača više podudara sa Vašom ili Rodićevom?

Gospođu Maju Dragojević Stojić cijenim i imam visoko mišljenje o njoj, ali mislim da je okružena pogrešnim ljudima. Smatram da bi veću šansu imala kao pojedinac, nego sa timom koji je trenutno okružuje. Što se tiče birača, oni koji će njoj dati glas su iz ciljne grupe okrenute prema Dragutinu Rodiću.

Kako gledate na mogućnost formiranja novih opština Omarska i Kozarac od dijela naselja koja su do sada bila u sastavu Grada Prijedora?

Ukoliko mi obrazložite zašto i uz jake argumente me uvjerite da to tako treba, podržaću sve što je realno i razumno. Tako razmišljam svakodnevno, pa i u pogledu inicijative za formiranje opština. Reći ću samo jedno, da je ljudima dobro u Prijedoru sigurno ne bi tražili da budu posebne lokalne zajednice, jer ko odlazi iz sredine u kojojmu je dobro?

Prijedor je i nosilac brojnih priznanja iz oblasti mikro sredina poželjnih za investiranje i unapređenje poslovnog okruženja. Koji su to potencijali ovog Grada za koje smatrate da nisu dovoljno iskorišteni i kakvi su Vaši planovi u tom pogledu, ukoliko Vam birači ukažu povjerenje?

Prijedor ima izuzetan geografski položaj, blizinu granice sa Evropom, prirodne resurse, obrazovane i vrijedne ljude. Investicija nema dovoljno, pa samim tim ni radnih mjesta. Planina Kozara i rijeka Sana nisu iskorišteni kako treba, prijedorska bolnica loše je vođena šesnaest godina. Kao što sam već pomenuo, Prijedor je crni rekorder po broju započetih, a nezavršenih projekata. Ukoliko dobijem povjerenje građana, imam svakako pripremljen plan iprogram kako i šta treba da radimo. Prije svega, završićemo kanalizaciju naselju Tukovi, višemilionski projekat koji je započet prije deset godina i tada je rok za završetak radova bio petnaest mjeseci. Pristupićemo kvalitetno i završiti projekat odbrane od poplava, kako bi građani čija su domaćinstva plavila konačno mogla da odahnu. U tom segmentu je potrebno i čišćenje korita rijeke Sane.

Naš cilj je pokrenuti privredu i privući investicije, ali prednost u toj trci dati lokalnim investitorima. Uvjeren da rješenje postoji, pronaći ćemo način pomoći zanatlijama, ugostiteljima i svima onima koji dorpinose prilivu sredstava u budžet grada, a trenutno su pogođeni pandemijom. Smatram da je kroz proširenje smještajnih kapaciteta, naročito na Kazori, potrebno dodatno unaprijediti turistički potencijal. Pored navedenog, u planu je i hitna rekonstrukcija bolnice. To je ono što je realno i što građani mogu da očekuju.

Koji će biti Vaši prvi potezi ukoliko budete izabrani za gradonačelnika?

Moj prvi potez kao gradonačelnika biće revizija finansijskog sektora u gradskoj upravi. Imamo situaciju da se prikazuje suficit u budžetu, istovremeno stižu zahtjevi za milionske kredite. Tako da niko ne zna, nakon šesnaestogodišnje vladavine DNS- a u Prijedoru na kakvo stanje dolazi, ali prema onim informacijama koje do mene dolaze od ljudi bliskih mom političkom protivniku, u gradskoj upravi ruže ne cvjetaju po pitanju finansija. Revizija će biti moj prvi potez, jer moramo znati šta nam je polazna tačka, o čemu će građani biti obaviješteni.