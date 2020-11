Koalicija "Zajedno za Srebrenicu" najavila žalbe i tužbe protiv CIK-a

Predstavnici srpskih stranaka koje čine Koaliciju "Zajedno za Srebrenicu" danas su najavili podnošenje žalbe CIK-u BiH i tužbe Apelacionom vijeću Suda BiH zbog najave CIK da licima koja su izvadila ličnu kartu nakon zaključivanja biračkog spiska u Srebrenici, odnosno nakon 1. oktobra, neće biti dozvoljeno da glasaju na predstojećim izborima.

Predsjednik srebreničkog SNSD-a i lider ove koalicije Radomir Pavlović kaže da je to rečeno na sastanku članova CIK-a sa članovima Opštinske izborne komisije /OIK/ Srebrenica, te ocijenio da je to nedopustiv pritisak i nezakonit pokušaj kreiranja izbornog rezultata.

- Tražimo da se izbori u Srebrenici održe po istom zakonu kao i u drugim opštinama u BiH i da se ne prave nikakvi presedani. Treba omogućiti svim građanima koji imaju važeća dokumenta da ostvare svoje biračko pravo u Srebrenici kao i u drugim sredinama i da se onemogući nelegalno kreiranje izbornog rezultata - rekao je Pavlović na konferenciji za novinare.

Pozvao je sve učesnike izbornog procesa da daju doprinos da se izbori održe fer i korektno i da se spriječi svaki eventualni pokušaj izbornog inžinjeringa.

Predstanik grupe stranaka - Socijalističke partije, NDP-a i PUP-a Dragan Јovanović rekao je da ove stranke traže da se obezbijedi regularnost izbornog procesa.

- Neprihvatljivo je da deset dana pred izbore CIK mijenja izborna pravila i zabranjuje nekome da ostvari biračko pravo. Želimo da izbori u Srebrenici budu sprovedeni po istim pravilima, kao i u drugim opštinama - poručio je Јovanović.

Predsjednik srebreničkog SDS-a i član ove koalicije Momčilo Cvjetinović rekao je da su ga srpski članovi OIK-a informisali o ucjenama, pritiscima i prijetnjama CIK-a, pa čak i nekim sankcijama za koje nisu našli uporište i nisu ih izrekli.

- To je nedopustivo i neprihvatljivo i smatram da je Srebrenica kao i druge opštine, te da u CIK-u treba da se dozovu pameti i da se izbori obave po važećem zakonu kao i prethodni - zaključio je Cvjetinović.

Kandidat ove koalicije za načelnika opštine Srebrenica Mladen Grujičić izjavio je da nije dobijen zvanični stav CIK-a o zabrani izlaska na izbore osobama koje su nakon 1. oktobra izvadile ličnu kartu, a ukoliko bi to uradio CIK bi izašao iz okvira svojih nadležnosti i kršio bi zakon i Ustav BiH.

- CIK udovoljava bošnjačkom biračkom tijelu i krši zakone koji jasno definišu ko i pod kojim uslovima ima pravo da izađe na izbore. Borićemo se protiv izbornog inžinjeringa koji se priprema pod pritiskom SDA na srpske članove OIK-a - rekao je Grujičić.

On je ocijenio da su njegovi politički protivnici shvatili da gube izbore i na sve moguće načine hoće to da onemoguće, ali da će im to biti "jalov posao", jer će on ostvariti izbornu pobjedu.