DNS u Banjaluci priklonjen Radojičiću

Kandidat koalicije "Okupljeni za Banjaluku" za gradonačelnika Banjaluke Igor Radojičić izjavio je da ima podršku koalicionog partnera DNS-a, te vjeruje da će nakon izbora zajedno formirati gradsku vlast.

"Zahvalan sam našem koalicionom partneru i za nas to partnerstvo u Banjaluci i dalje važi bez obzira na komplikaciju koja se desila na republičkom nivou", rekao je Radojičić novinarima u Banjaluci.

On je napomenuo da je i do sada situacija, kada je riječ o koalicijama, bila različita od opštine do opštine.

Radojičić očekuje da deset partnera koalicije okupljene za Banjaluku poslije izbora formira gradsku vlast.

