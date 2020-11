Borivoj Obradović: DNS očekuje dobar rezultat u Banjaluci i pobjedu Igora Radojičića

Demokratski narodni savez nedavno se našao u fokusu javnosti, nakon odluke republičkog vrha te stranke o izlasku iz vladajućeg bloka.

Na početku intervjua za Banjaluka.net Borivoj Obradović, predsjednik Gradskog odbora DNS-a u Banjaluci, pojasnio je šta se trenutno dešava u ovoj partiji i da li je takav zaokret izazvao zbunjenost u članstvo i glasače.

– U DNS-u se radi sa narodom. Završili smo sve interne sastanke, lokalni odbori su dobili slobodu da samostalno odlučuju o svojim partnerima u njihovim gradovima i opštinama, a Predsjedništvo zajedno sa predsjednikom je dobilo podršku za odluke iz njihove nadležnosti. U skladu sa tim, svi zajedno smo se okrenuli političkoj utakmici čiji rezultat će definisati naš kapacitet da aktivno učestvujemo u projektima koji treba da u ovim vremenima punim izazova obezbijede bolji život.

Svi odbori DNS-a su u predizbornoj kampanji u kojoj ljudima svakodnevno predstavljaju naše politike koje su zapravo rješenja konkretnih problema sa kojima se građani svakodnevno susreću. U uslovima ograničenja koje nameće pandemija potrebno je uložiti dodatni napor da bi došli do svakog čovjeka. Naši aktivisti i kandidati, kojima ovom prilikom želim da se zahvalim na radu i posvećenosti, skoncentrisani su upravo na to, a odgovor ljudi je jako dobar, tako da mislim da ćemo ostvariti izborne rezultate koje smo planirali – kaže Obradović.

Banjalučki odbor je odmah rekao da ostaje u koaliciji sa SNSD i podržava Igora Radojičića. Da li je ta odluka bila jedinstvena kada je u pitanju rukovodsvo gradske organizacije?

– Mi smo svoju odluku o podršci Igoru Radojičiću pažljivo izmjerili prije nego što smo je donijeli. A to je bilo još ljetos. Na bazi tih odluka smo potpisali sporazum koji je i dalje na snazi.

Rukovodstvo banjalučkog odbora je i tada i danas bilo jedinstveno u odluci da podržimo g. Radojičića. Lično smatram da je g. Radojičić mnogo uradio u protekle cetiri godine i da njegov projekat razvoja Banjaluke treba da se nastavi. Uopšte, mislim da su pred nama teška i ozbiljna iskušenja, prije svega kada je u pitanju javno zdravlje, ali i ekonomija.

U takvim vremenima potrebna nam je ozbiljnost, izvjesnost i jedinstvo. Potrebni su nam najbolji ljudi u svakom gradu. Mislim da je Igor Radojičić najbolji kandidat u Banjaluci, ali isto tako mislim da je Dragutin Rodić najbolji kandidat za gradonačelnika Prijedora. Mi se nalazimo pred ogromnim izazovima i ovo nije borba za fotelje već za život i ljude.

U tom kontekstu najsposobniji treba da budu u prvim redovima te borbe, a svi mi da shvatimo da nam je u vrijeme krize neophodno jedinstvo jer samo jedinstveni mozemo uspješno da savladamo sve izazove koji nas čekaju. U toj borbi neophodno je da čuvamo Srpsku i narod ali je neophodno i da dodatno afirmišemo demokratiju jer je ona jedini garant da ćemo živjeti onako kako mi biramo. Nova generacija političara kojoj i sam pripadam treba da insistira upravo na razvoju demokratskih institucija i jedinstvu jer bez tih vrijednosti nema održivog napretka. Ali prije svega svi mi moramo da budemo u službi naroda.

Pored svega, kakav rezultat očekujete u Banjaluci? Da li je on sad dostižan?

– Vjerujem samo u rad na terenu. I prezadovoljan sam kako naši ljudi rade. Neki drže konferencije za medije i pričaju o nekim istraživanjima procentima i brojevima. Mi pričamo sa ljudima o njihovim problemima i nudimo im rješenja. U skladu da tim očekujem rezultat koji ce nam omogućiti da još snažnije utičemo na politike koje se tiču života ljudi u Banjaluci.

Šta DNS u Banjaluci nudi glasačima?

– DNS nudi listu na kojoj su direktori i radnici, profesori i studenti, ljekari i limari, poljoprivrednici i veterinari… Čak 21 kandidat prvi put učestvuje na izborima. Prosječno smo stari 40 godina i svi zajedno imamo 42 djece i unučića. I to smo mi, to je tim DNS za Banja Luku na ovim izborima. I svi ti ljudi su dokazani u poslovima kojim se bavi i što je važnije njihove komšije i kolege znaju da mogu da se oslone na njih.

Šta su to prioriteti da bi život građana bio bolji?

– Mi smo definisali plan „Banja Luka 24“ koji se bazira na potrebi da ulažemo u ljude. Nakon razgovara sa komšijama koje su naši predsjednici mjesnih odbora obavili, iskristalisali su se osnovni problemi Banjalučana. U našem planu za Banjaluku smo definisali rješenja tih problema.

Taj plan podrazumijeva izgradnju novih vrtića i subvencije za svako dijete a ne za ustanove. Takođe, uložićemo u modernizaciju osnovnih škola i smanjenje broja đaka u odjeljenju što će dovesti do zapošljavanja prosvetnih radnika koji našu djecu uče lekcije iz matematike i srpskog ali ih uče i kako da budu dobri ljudi. Zatim je neophodno da modifikujemo sistem primarne zdravstvene zaštite i učinimo ga dostupnim za sve. Banjalučani se žale na nedostatak parkinga koji cemo riješiti montažnim gražama, a od infrstrukturnih projekata insistiraćemo na zamjeni svih azbestnih cijevi i tako ćemo obezbjediti kvalitetnu vodu za piće za sve Banjalučane.

Banja Luka zaslužuje i studentski kulturni centar, ali i dom za penzionere kojih je danas više od 40 hiljada. Grad se ne završava u našim naseljima već Banjaluka živi i u selima koja je okružuju. Neophodno je da obezbjedimo isti kvalitet života za sve naše sugrađane bez obzira da li žive u centru grada ili na selu. Preduslov za to je asfalt i osvjetljenje koje će ići do svakog našeg sela, ali i novi model otkupnih stanica koji će našim poljoprivrednicima garantovati otkup svega što na svojoj zemlji naprave. To je naša Banja Luka iz snova i mi imamo znanja, snage i kadrove koji snove svih nas mogu da pretvore u realnost.