Zorka Rogić "pala" u Irskoj, bila među najtraženijim kriminalcima Evrope

Uhapšena je 29-godišnja Hrvatica koja se tokom oktobra prošle godine našla na listi „European most wanted“. Radi se o Rogić Zorki, a tražila se zbog trgovine drogom i oružjem.

- Zahvaljujući intenzivnom radu, ostvarenoj operativnoj policijskoj saradnji i pravovremenoj razmjeni informacija policijskih službenika FAST jedinice Irske i Odjeljenja za ciljane potrage i precizno lociranje, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske (FAST tim Hrvatska), 29. januara 2020. godine na području Irske je uhapšena 29-godišnja hrvatska državljanka Z. R. Radi se o jednoj od najtraženijih osoba za kojom je Hrvatska raspisala potjernicu, a koja je u sklopu „Crime has no gender“ objavljena na „European most wanted“ listi tokom oktobra 2019. godine.

Njenom pronalasku i hapšenju posebno su doprinele anonimne dojave na stranicama „European most wanted“ liste.

- Ovim putem zahvaljujemo se javnosti i medijima na pruženoj pomoći i saradnji, a koji su i ovaj put dokazali da su itekako zainteresovani da zaštite svoju zajednicu i da žele da pomognu policiji u pronalasku osoba za kojima su raspisane potjernice - objavila je policija.

Za 29-godišnjakinjom iz okoline Rijeke tamošnji je Opštinski sud početkom i krajem 2017. godine raspisao dvije potjernice za dvija krivična djela. Prvo djelo za koje je se tereti je proizvodnja i stavljanje u promet droga, a drugo je nedozvoljena proizvodnja i preprodaja oružja i eksploziva.

