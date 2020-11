Zoran Marjanović znao šta radi: Isključio telefon prije ubistva Jelene

Sudski vještak posvjedočio juče pred sudom da ne zna kuda se i gdje optuženi za ubistvo supruge Zoran Marjanović kretao u vrijeme zločina, jer mu je mobilni bio isključen 25 minuta

Zoran Marjanović je isključio svoj mobilni telefon u vrijeme ubistva supruge pjevačice Jelene Marjanović 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče, izjavio je juče pred Višim sudom u Beogradu sudski vještak Dragoljub Vasiljević!

On je naveo da je Zoranov telefon bio isključen 25 minuta i da on ne zna gdje se u to vrijeme optuženi za zločin kretao, ali da smatra da je bilo neminovno da se on i supruga sretnu između 16.57 i 17.04 sata.