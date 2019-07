Zoran Marjanović će ponovo u zatvor, postoje četiri najvažnija dokaza

Krv u "mercedesu", blato na pantalonama, svjedoci, vještačenje mobilnih telefona... Četiri su najvažnija dokaza tužilaštva protiv Zorana Marjanovića, supruga ubijene Jelene.

Apelacioni sud u Beogradu konačno je, iz trećeg puta, usvojio optužnicu protiv Zorana Marjanovića i detaljnom analizom dokaza koji su predočeni u njoj našao da sada, nakon dopunskih vještačenja, postoji opravdana sumnja da je Zoran Marjanović ubio svoju suprugu, pjevačicu Jelenu Krsmanović.

Nakon tačno tri godine i tri mjeseca od kada je 2. aprila 2016. godine pjevačica brutalno ubijena u kanalu pored nasipa u naselju Crvenka u Borči, postupak decenije, kako ga mnogi nazivaju, približava se svom kraju. Suđenje, najvjerovatnije, nakon što Apelacioni sud dostavi svoju odluku i spise predmeta Višem sudu u Beogradu, biće zakazano za jesen.

Na suđenju koje nas očekuje u narednom periodu, nakon što Zoran Marjanović iznese svoju odbranu, biće izvođeni dokazi koje je tužilaštvo prikupilo za prethodne tri godine koliko je trajala istraga.

Uvidom u optužnicu protiv Zorana Marjanovića "Blic" je izdvojio četiri najvažnija dokaza koji ga terete da je 2. aprila 2016. bio taj koji je u stanju uračunljivosti ubio svoju suprugu.

SVJEDOCI

Svjedočenja ljudi koji su se 2. aprila 2016. godine našli na nasipu prije ili poslije perioda kada se dogodilo svirepo ubistvo nesrećne pjevačice predstavljaju još jedan od bitnih dokaza koji su pokazali da postoji opravdana sumnja da je Zoran ubio Jelenu.

Naime, u optužnici u koju je "Blic" imao uvid oni su ispričali da su vidjeli Zorana i Jelenu na livadi ispod nasipa sa ćerkicom. Zoran, Jelena i Jana su se na toj lokaciji zadržali oko sat vremena, a potom su krenuli na nasip. Zapravo, prema riječima svjedoka, djevojčica nije u prvi mah krenula za roditeljima, već se Zoran po nju vratio nakon 15 minuta i odveo je do svog automobila koji je bio parkiran u blizini. Nakon toga, prema njegovim riječima, Zoran se automobilom “dosta brzo” udaljio u nepoznatom pravcu. Jelena nije bila sa njima.

MOBILNI TELEFONI

Takođe, jedan od dokaza je i vještačenje mobilnih telefona pokojne pjevačice, Zorana Marjanovića, ali i njegovih članova porodice. Na osnovu tog vještačenja, kako stoji u optužnici, Zoran Marjanović svjesno je isključio svoj telefon čim je stigao na nasip, da bi ga ponovo uključio u 17.04, na mjestu gdje je bazna stanica locirala pjevačicin telefon.

Tužilac je u optužnici ukazao i na još jednu bitnu stvar - iskaz Zorana Marjanovića, gdje tvrdi da je, pošto se Jelena popela na nasip da trči, on ostao sa njihovom ćerkom 15-20 minuta ispod nasipa, te da su tek onda krenuli u laganu šetnju njoj u susret. Prema riječima tužioca, a osvrćući se na vještačenje mobilnih telefona, to je gotovo nemoguće jer bi to praktično značilo, s obzirom na to da se Jelena popela na nasip u 16.38 (kada je on isključio telefon), da se Marjanović popeo na nasip 15-20 minuta kasnije, u 16.53, odnosno u 16.58 i lagano krenuo ka drugoj rampi. To je nelogično, kako stoji u optužnici, jer on nije mogao sa djetetom od pet godina da pređe 1.100 metara za šest minuta.

BLATO NA PANTALONAMA

Vještačenja koja su izvedena tokom istrage ubistva Jelene Krsmanović dovela su do krucijalnih dokaza koji terete Zorana Marjanovića. Najveći od tih dokaza je blato na Zoranovim pantalonama koje odgovara blatu iz kanala u kojem je pjevačica pronađena mrtva 2. aprila 2016. godine. Kako stoji u optužnici koja je potvrđena, vještačenje blata obavio je Nacionalni kriminalistički tehnički centar 4. septembra 2017, samo 10 dana prije nego što je Zoran uhapšen.

"Prema nalazu i mišljenju NKTC, proizlazi da sporni uzorci: trag zemlje sa desne nogavice Zorana Marjanovića visine 10,5 cm, trag zemlje sa desne nogavice visine 19 cm Zorana Marjanovića, trag zemlje sa lijeve nogavice visine 25,5 cm pantalona Zorana Marjanovića i uzorci zemlje iz kanala u blizini mjesta gjde je pronađeno tijelo oštećene imaju isti molekularni sastav",piše u optužnici.

KRV U KOLIMA

Pored blata, dokaz koji ukazuje na to da je Zoran počinilac ovog monstruoznog krivičnog dijela jeste pjevačicina krv na zadnjem sjedištu Marjanovićevog "mercedesa".

"DNK izolovan s naslona zadnjeg sjedišta putničkog vozila marke „mercedes“ pripada Jeleni Marjanović, a po svom intenzitetu odgovara jačem tragu krvi", ukazuje tužilaštvo u optužnici protiv Marjanovića.

Kako stoji u optužnici, iako se radi o vozilu kojim je najčešće upravljala Jelena, odnosno upravo zbog toga tužilac je postavio pitanje odakle jači trag njene krvi na zaslonu zadnjeg sjedišta.

PONOVO U ZATVOR?

Hoće li Marjanović biti na slobodi tokom trajanja suđenja za sada je još uvek neizvjesno, jer tužilaštvo ima pravo da tokom procesa od suda traži da mu se odredi ponovni pritvor zbog težine djela koje mu se stavlja na teret, a prije svega jer mu je zaprećena maksimalna kazna zatvora do 40 godina.