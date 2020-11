Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Batajnici odgovarajući na pitanja novinara rekao da država zna ko je izvršio sinoćnje ubistvo u Novom Beogradu i da je u toku potraga za ubicom!

On je u današnjem obraćanju uživo rekao i da je riječ o velikom obračunu kriminalnih klanova u Beogradu povodom napada na nekadašnjeg vođu navijača Partizana Nenada Alajbegovića Alibega.

- Zaustavićemo to... To ćemo počistiti, sve ćemo to počistiti, rekao je on i naglasio da državu najprije zanimaju njihove veze sa pojedinim ljudima iz državnih struktura.

Vučić je naglasio i da je država u žestokom obračunu sa kriminalcima i da će ih sve "počistiti".

Napominje da se nije uvijek lako izboriti sa kriminalom pošto imamo puno "uvezenih klanova", kao i da se danas vodi žestoka brorba između vođa kriminalnih klanova, kao i da je taj sukob uglavnom uvezen u Srbiju. Kako je rekao, naši ljudi koji su u to uvučeni su su uglavnom "izvođači radova" u smislu da prodaju narkotika ili su pucači, kao i pojedini ljudi iz Republike Srpske.

"Naš je posao da to počistimo i to ćemo i da uradimo, ali najprije moraju da se počiste oni koji sarađuju sa ubicama i kriminalcima. Oni koji prime novac da bi omogućili nekom prolaz određenim saobraćajnicama ili logistiku, ili dali informacije o kretanju druge kriminalne grupe", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

On je rekao da će borba protiv krimimala biti najžešća, neće biti kratkotrajna i ograničena i vidjeće se konkretni rezultati. Ta borba je i te kako počela, naglasio je Vučić.

"Uhapšeni su ljudi koji su visoko pozicionirani u jednom od klanova koji su pokušali ubistvo Alibega, jednog od nekadašnjih vođa navijača. Sve se tiče narkobiznisa. Znamo i ko je juče izvršio ubistvo (na Novom Beogradu) i u toku je potraga za tim licem. A mislili su da je nemoguće da to otkrijemo. I kod nedavnog ubistva u tržnom centru Ušće su imali značajne kontake za ljudima iz državnih struktura", naveo je predsjednik Srbije.