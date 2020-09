Ženu brutalno pretukao taksista: "Udarao me je u glavu, izvinite na slikama, potresne su"

D.R. iz Šapca nije ni slutila šta će je zadesiti tog kobnog dana u njenom stanu, kada ju je nasilnik krvnički pretukao i nanio joj teške povrede

- Ja sam zato i riješila javno da govorim o događaju, jer svi ćute. Nasilnik (taksista I.S.) je poznat i meni i mom suprugu. Poznajem njegovu majku dvadeset godina, stalno sam razgovarala sa njom zbog njegovih problema. Ovo nije prvi put da on tuče djevojke i žene, znam za još dva slučaja, jedan se desio u mojoj zgradi, pretukao je mladu djevojku. Konstantno mi je slao poruke i zvao me je sa 12 različitih brojeva. Ja sam ga blokirala na nekim brojevima. U gradu je pričao svima da živimo zajedno, da sam ja njegova žena. Kada prođem ulicom sa drugaricama vikao je "ovo je moja žena, ženo moja", urlao iz pekare "Ljubavi moja najveća na svijetu". Bilo me je sramota, jako neprijatna situacija - počinje svoju ispovijest za Telegraf.rs D. R. pravnica iz Šapca, koja je odlučila da javno govori o nasilju koje je doživjela od poznanika, a tom prilikom dala je i fotografije, koje su veoma potresne.

Iako je bila, kako kaže, na korak do smrti, podijelila je sve što joj se desilo, jer smatra da o nasilju mora da se govori.

Monstruozno prebijanje se desilo u njenom stanu.

U tom momentu je živjela sama, jer je suprug bio u Beogradu na liječenju, jer je bio pozitivan na korona virus.

- Udarao me je u glavu neprestano. On je sigurno mislio da sam mrtva kada je otišao iz stana, jer sam bila bez svjesti. Toliko krvi je bilo po stanu... Slomio mi je nos, sinusnu kost, povrijeđen mi je prvi, drugi, treći pršljen, imam vakum između mozga i moždane kore. Sljedeće nedjelje idem na operaciju na VMA. Ja sam pukom srećom preživjela, da se ne ugušim u sopstvenoj krvi. Nisam osjećala bol, ni pomislila"zašto se to baš meni desilo"?! Bila sam srećna što sam živa, što ću opet moći da zagrlim moju ljubav Srbu, kumu Ljilju, prijateljicu Miru, Stanu, Slavicu, Bilju P., Bilju L, Radeta, Dejana,Vladu, moju koleginicu Kaću i još sijaset njih koji su obeležili moj život! Posebnu zahvalnost Srbinim kolegama koji su svakodnevno bili pored mene. Izvinite na slikama koje ćete vidjeti, jer su potresne. Živa sam i radujem se svakoj sitnici kao i do sada. Ne očekujem pravdu, boriću se sama protiv nužnog zla - kaže D.R.