Žena šakom u glavu tukla vozača gradskog autobusa

Splitska policija u 18.22 dobila je dojavu da je ženska osoba, ničim izazvana, napala vozača splitskog Prometa.

"Vozač je 1987. godište. Žena ga je iz čista mira počela vrijeđati i udarila ga je. Policija zna identitet ženske osobe koja je 1967. godište", kazala je Ana Čepić, portparol PU splitsko-dalmatinske.

Napadačica je odvedena na pregled kod doktora. O procijeni doktora zavisiće dalje eventualno postupanje. Policija ima informaciju da vozač nije povrijeđen u ovom napadu te je nakon obavljenog uviđaja nastavio vožnju.

"Sve se dogodilo u Velebitskoj ulici u Splitu, u blizini kafića Providenca. Vozio sam autobus liniju br. 9, a žena je ušla na stanici na Sućidru. Odjednom je počela vikati da sam joj ukrao novčanik. Odmah je počela udarati po tiketingu, ali od stakla nije mogla doći do mene. Rekao sam joj da prođe naprijed ili da izađe vani. Kako je prošla iza mene, otvorila je vrata kabine i udarila me dvaput šakom u glavu ispod oka. Naravno, nisam joj uzvratio. Zaustavio sam autobus nasred ceste i otvorio sva vrata. Ona je tada izašla, no ljudi su “skočili”. Policija je došla jako brzo, kroz nekoliko minuta te su uhvatili ženu koja me napala", kazao je vozač.