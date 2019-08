Jovana Đ. (31) sa beogradske opštine Zvezdara priznala je juče na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu da je u utorak uveče metlom pretukla muža Damjana (30) u stanu, nakon što je odbila da bude intimna sa njim! Jovana je nakon batinanja zaprijetila Damjanu da će skočiti sa terase zajedno sa bebom ako pozove policiju, ali je po dolasku patrole savladana i uhapšena.

Nakon saslušanja izrečena joj je zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa mužem. Prema riječima našeg izvora iz istrage, porodična drama je počela u utorak oko 19.30, nakon što je Damjan ušao u iznajmljeni stan u Ulcinjskoj ulici, gdje žive, i zatekao sedmomjesečnu bebu samu kako plače.

– Damjan je, kako je izjavio, pola sata smirivao dijete dok se Jovana nije vratila u stan. Izbila je svađa, ali su se ubrzo oboje smirili. Kad je beba zaspala, Damjan je, navodno, htio da bude intiman sa Jovanom, ali nju je to razbjesnilo, opet je izbila svađa, pa je zgrabila metlu i izudarala ga po glavi. Kad je on pao, nastavila je da ga bije rukama i nogama. Nakon toga zaključala je vrata od stana i izašla na terasu, prijeteći da će skočiti sa djetetom ukoliko Damjan pozove policiju – priča izvor Telegrafa.

Međutim, komšije su pozvale policajce, koji su uz dosta muke uspjeli da obuzdaju pomahnitalu ženu. Damjan je prevezen u bolnicu, a bebu su preuzeli radnici Centra za socijalni rad.

Na drugoj strani, Jovanina majka Dragica tvrdi da je Damjan lagao policajce u svom iskazu i da je on zapravo izvređao Jovanu i isprovocirao sukob.

– Oni su živjeli kod mene, u stanu koji iznajmljujem na Zvezdari, ali Damjan je prije otprilike mjesec dana odveo Jovanu i bebu kod svojih. Međutim, ta kuća nema uslova za život i moja kćerka je željela da se vrati kod mene. Damjanu se to nije svidjelo i izbacio ju je napolje zajedno sa djetetom. Kćerka se odmah nakon toga sa bebom vratila kod mene – priča Dragica.

Prema njenim riječima, od Damjana nije bilo ni traga ni glasa sve do prošlog utorka, kada se iznenada pojavio na vratima stana na Zvezdari.

– Čim ga je ugledala, Jovana ga je upitala gdje je bio dosad i zašto se nije javljao, a on joj je odbrusio: “Šta tebe briga gdje sam ja, da vidimo, k***o, gdje si ti bila i šta si radila.” Jovana mu je rekla: “Ako me još jednom nazoveš k***m, ubiću te.” Onda je došlo do tuče i završilo se tako kako se završilo. Tačno je da ga je povrijedila i izbacila iz kuće, ali poslije godina psihičkog i fizičkog zlostavljanja – ističe Dragica.

Ona dodaje i da je Jovana uvijek dobro brinula o bebi i da izgubi razum samo kad je sa Damjanom.

– Molim sve koji ovo pročitaju da mi pomognu jer samo hoću da vodim brigu o bebi, boli me srce kada ne znam ni gdje je, ni da li je gladna – kaže ona.