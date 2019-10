Ivana L. (36) iz Sremske Mitrovice prijavila je policiji svog dosta starijeg muža Rizu L. (77) da je seksualno zlostavljao njihovu šestogodišnju kćerku.

Riza zbog nedostatka dokaza još nije uhapšen, a za Informer je naveo da je njegova supruga lažov i da je spreman da ide na poligraf kako bi dokazao da nije manijak.

Prema saznanjima Informera, Ivana je 18. oktobra otišla u policiju i ispričala da je Riza 13 dana ranije, 5. oktobra, seksualno napastvovao njihovu kćerku u njenoj sobi.

"Majka djevojčice je tvrdila da je zatekla Rizu u donjem vešu pored kćerkinog kreveta i da je mazio devojčicu po grudima i polnom organu. Nije umjela da objasni zašto je čekala 13 dana da o tome obavijesti policiju. Prijava je proslijeđena tužilaštvu, ali za sada nema čvrstih dokaza protiv Rize i zato mu nije određeno zadržavanje. Čitav slučaj se još ispituje", navodi izvor.

Na drugoj strani, Riza navodi da je Ivanina prijava "notorna laž i izmišljotina".

"Ona je zrela za hapšenje! Ja sam za to da oboje odemo na poligraf! Pa ja moju kćerku volim najviše na svijetu i nikad joj ne bih naudio! S Ivanom nisam u dobrim odnosima i ona mi uporno smješta samo da bi me izbacila iz moje kuće. Više puta me je lažno prijavljivala policiji za nasilje, za sve i svašta, ali ovako nisko nikad nije pala", priča Riza.

Ivanu je, kako je rekao, upoznao prije desetak godina.

"Zaposlila se u mojoj firmi i odmah sam se zaljubio u nju. Kad smo dobili kćerku, prodao sam neku svoju imovinu za skoro 20 miliona dinara i sve to ostavio Ivani i djetetu. Htiio sam da ih obezbjedim", priča on i dodaje:

"Međutim, Ivani su porasli apetiti i od tad kreću problemi. Jednom je čak pokušala i da me otruje kako bi se dokopala sve moje imovine Čak mi je u noći između 22. i 23. septembra podmetnula u piće pilule za sniženje šećera. Ona ih pije, pošto je dijabetičar. Zamislite samo, šećer mi se srozao na 1,6, umalo sam umro! Doktorka mi je potvrdila da to ne može da se dogodi tako iznenada, samo od sebe. Onda sam ja sabrao dva i dva, i shvatio da mi žena radi o glavi".

Ostavio ženu zbog Ivane

Riza, inače, ima dvoje odrasle djece i unučad sa prvom ženom Radinkom, s kojom je proveo 43 godine u braku, a koju je ostavio zbog Ivane. Radinka to ni danas ne može da mu oprosti.

"Riza i ja smo devedesetih na biciklima izbjegli iz Bijeljine... Najveća sirotinja smo bili, ali smo polako stvarali porodicu, sazidali kuću i dobili dvoje djece. On je po zanimanju bio lađar i nije ga skoro nikad bilo u kući, a ja sam sve morala da radim... Čistila sam po bolnicama, pazila djecu, čuvala stoku, cijelo domaćinstvo je bilo na mojim leđima... " jada se Radinka.

Poslije izvjesnog vremena su, kaže, otvorili prodavnicu u Sremskoj Mitrovici, koja je dobro radila, pa su i zaposlili jednu mladu devojku.

"To je bila Ivana, u koju se moj muž zaljubio i otišao s njom... Mene, dkecu i unuke ostavio je na cjedilu poslije 43 godine braka i zajedničkog života. Pokušala sam da ga urazumim, da nam se vrati, ali uzalud... Odrekao se mene i naše djece i unuka, ne zove nas, ne pita kako smo", priča očajna Radinka.

Pročitajte još:

Mali Stefan (1) preminuo dok je pio mlijeko, trudna majka pala i čupala kosu

Markovi organi spasli dva života: Otišao je trbuhom za kruhom u Ameriku, pa stradao u udesu

Pozvao se na kafu pa krvnički pretukao komšinicu