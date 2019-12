Žena ga napustila zbog nasilja, sina je izbacio, kćerku silovao i odsjekao joj kosu

Viši sud u Požarevcu osudio je nepravosnažno Ž. M. (61) iz Smoljinca kod Malog Crnića na 15 godina zatvora, zbog silovanja u produženom trajanju svoje maloljetne kćerke, tada stare 16 godina.

Ovo je prvostepena presuda i na nju mogu uložiti žalbu obje strane, i odbrana i viši javni tužilac. Međutim, tužilac se neće žaliti jer je presudom usvojen njegov predlog za izricanje maksimalne kazne.

Prema navodima optužnice, Ž.M. je djelo ivršio u više navrata u maju prošle godine. On je tih dana sa kćerkom bio sam u kući, jer ga je supruga napustila zbog nasilja, a sina je još ranije izbacio iz kuće. Poslije napastvovanja u više navrata, on je kćerki na silu odsjekao kosu skoro do glave, nakon čega je ona pobjegla od kuće. Svojoj majci poslala je potresno pismo, a zatim su ga obje prijavile policiji, koja ga je ubrzo uhapsila. Njemu je tada dodjeljen advokat po službenoj dužnosti, a na saslušanjima se branio ćutanjem.

Inače, samo tri mjeseca prije hapšenja, on je izašao prije vremena iz zatvora, u kojem je izdržao 10, od ukupno 14 godina, na koliko je osuđen jer je nožem usmrtio Roberta Todorovića (31) iz Smoljinca. Viši sud i Više javno tužilaštvo bili su protiv njegovog puštanja, ali su komisija KPZ “Zabela” i Apelacioni sud smatrali da treba da izađe na slobodu, jer se dobro vladao i jer je teško obolio.

