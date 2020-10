Žena dovela sina (6) iz Švajcarske u rodni kraj, a rođak (16) ga je silovao u štali

Došla sam sa šestogodišnjim sinom na odmor u Srbiju, da vidimo rodni kraj, a prošli smo kroz pakao.



U šoku sam, moje dijete bilo je žrtva seksualnog zlostavljanja, i to od dječaka starog 16 godina, daljeg muževljevog rođaka! Slučaj sam prijavila policijii i prvim avionom vratili smo se u Švajcarsku.

Ovako priča žena (ime i prezime pоznato redakciji Blica) kojа јe rodom iz okoline Niša.

Protiv maloljetnika starog 16 godina iz jedne opštine u okolini Niša podnijeta je krivična prijava zbog nedozvoljenih polnih radnji jer je seksualno zlostavljao šestogodišnjeg dječaka, saznaje Blic.

Užasan slučaj zlostavljanja maloljetnika desio se krajem jula mjeseca u jednom selu tridesetak kilometara udaljenom od Niša poslije čega je protiv maloljetnika podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

Sve je počelo kao igra

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je maloljetni tinejdžer, namamio dječaka u štalu, gdje se, zloupotrebljavajući njegovo povjerenje i činjenicu da je 10 godina stariji od njega, nad njim seksualno iživljavao.

"Priča se po selu da su dječaci i u nekom daljem srodstvu. Navodno je sve počelo kao igra, kojom je maloljetnik namamio dječaka u štalu na seoskom imanju. Tu su prvo pričali, šalili se nakon čega je, kako se sumnja, maloljetnik dječaku gurnuo prst u analni otvor. Nakon toga mu je pokazivao svoj polni organ. Šta se tačno sve desilo dok su bili zaključani u šatli, utvrdiće istraga. Činjenica je da se ovako nešto nije desilo u tom kraju", kaže izvor.

Žrtva još jedan dječak

Prema riječima majke silovanog dječaka, nije shvatala u početku o čemu se radi.

"Muž je bio u Švajcarskoj, a ja sam došla sa sinom da upozna Srbiju, da vidi rođake. On je ubrzo po dolasku postao nervozan i vršio je veliku nuždu u gaće. To mi je bilo potpuno neobično, majka na sve pomisli, pa i na promenu sredine, drugačiju hranu", kroz suze priča očajna žena i dodaje da je tek kasnije saznala strašnu vijest.

Nije ni slutila šta će ona i njen sin doživjeti u selu kod Niša, a na rođaka manijaka upozorila ju je jedna komšinica. Nakon toga, ona kaže da je preživjela teške dane.

"Uključila sam se u sve to i saznala da je devetogodišnji dječak stradao od ovog momka, ali je on, za razliku od mog sina, sve detaljno ispričao policiji. To mora da prestane. Bože, koliko smo pomagali toj porodici. To je siromašan kraj, slali smo neke pare, kupovali mobilne telefone… A šta smo zaslužili", pita se ova žena koja je trenutno u Švajcarskoj i koja traži od niškog pravosuđa da kazni krivca.