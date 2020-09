Zbog kuće Vladimir Dinić namamio brata, pa ga ubio i zapalio: Osuđen na 15 godina robije

Vladimir Dinić (33) iz Niša nepravosnažno je osuđen na kaznu zatvora od 15 godina jer je priznao da je ubio pa zapalio svog brata od strica Slavoljuba Dinića (51).

Oni nisu bili u svađi prije toga, a iza njih je bio ostavinski postupak u kome je trebalo da podijele staru porodičnu kuću. Nakon izvjesnog vremena, Vladimir je namamio brata od strica Slavoljuba, brutalno ga likvidirao i zapalio njegovo tijelo na izletištu Kamenički vis u okolini Niša.

Sve se dogodilo kada se Vladimir lažno predstavio kao lažni kupac Branislavljevog džipa 27. decembra prošle godine, a onda ga je ubio.

– Nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Nišu od 21. avgusta 2020. godine prihvaćen je sporazum o priznanju krivičnog djela i okrivljeni Vladimir Dinić osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, zbog krivičnog djela ubistvo – saopštila je za Blic Irena Gušić, portparolka Višeg suda u Nišu.

Ljubinka Dinić, majka ubijenog Slavoljuba, tvrdila je da ga je upravo brat od strica ubio, ali policija je tek poslije par mjeseci našla dokaze o zločinu.

– Kada je došla policija, ja sam posumnjala da ga je ubio djeverov sin. Najgore mi je od svega to što je poslije nedjelju dana sa ocem došao da mi izjavi saučešće. Motiv zbog kog je moj sin ubijen je stara kuća od koje je i moj sin dobio trećinu. On s tom kućom nije planirao ništa da pravi, ali je želio da ima nešto od svog oca. Devet mjeseci ne spavam jer mi je sin ubijen u najboljim godinama. Znala sam od prvog trenutka da niko drugi nije imao motiv da mi tako svirepo ubije sina. On je bio dobar kao hlijeb. Strašno mi je i saznanje da je brat podigao ruku na brata – rekla je ranije Ljubinka Dinić.

Ona je dodala da joj je i tada 27. decembra bilo čudno da ga kupac zove u devet uveče da zajedno pogledaju džip radi kupoprodaje.

O pravosnažnosti, nakon razmatranja žalbe, ukoliko je bude bilo, odlučivaće se naknadno u Palati pravde.