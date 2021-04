Završio u migrantskom kampu, nađen obješen: Posjetio oca u Banjaluci...

Na groblju Svete Ognjene Marije u Banjaluci, u subotu će biti sahranjen Aleksandar Aca Topić, državljanin Švajcarske i Srbije, koji je u avgustu prošle godine nestao iz kampa za migrante "Ušivak" u Hadžićima, u Federaciji BiH, a čija je smrt konstatovana tek 14. aprila, kada je njegove posmrtne ostatke preuzeo otac Mićo Topić iz Banjaluke.

- Ambasada Švajcarske uputila je protestnu notu ministarki spoljnih poslova BiH, Biseri Turković, zašto je njihov državljanin uopšte bio smješten u migrantskom kampu, sa ljudima koji žele da se domognu Zapada, ali do danas nisu dobili odgovor - kaže advokat Dušan Tomić, koji je sa Aleksandrovim ocem pokušavao da sazna istinu o sudbini ovog mladića. - U konzulatu Srbije takođe su zapanjeni činjenicom da ih, do danas, niko nije upoznao o slučaju i njihovog državljanina Aleksandra Topića, kojem je uoči nestanka ukraden švajcarski pasoš, jedini koji je imao kod sebe, i njegove svete knjige koje je stalno nosio sa sobom. Bio je veliki vjernik i išao je redovno na bogosluženja u pravoslavne hramove. To je činio i dok se nalazio u BiH.

Tomić kaže da je tijelo mladića pronađeno u šumi uz migrantski centar i da je bilo u fazi raspadanja, a sudski vještak nije zatražio obdukciju, već je, na osnovu "pregeda", dao mišljenje da je riječ o vješanju.

- On, međutim, nije naveo da li je riječ o vješanju kao činu samoubistva ili ubistva - precizira Tomić. - To je tema Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, koje do danas nije zatvorilo istragu. Odgovorno tvrdim, na osnovu svega što sam prošao u ovom slučaju, da je tijelo dugo skrivano kao N. N. osoba, mada je mnogo ranije moglo da se utvrdi da je riječ o Aleksandru Topiću, što je naknadno potvrđeno i DNK analizom. Ostaje pitanje ko je dozvolio da državljanin Švajcarske i Srbije boravi u migrantskom centru, i zašto poslije nestanka nije organizovana potraga za njim. Topić je, inače, živio u Švajcarskoj gdje je bio treća godina Elektrotehničkog fakulteta, a poslije posjete ocu u Banjaluci poželio je da se pomoli bogu u staroj pravoslavnoj crkvi na Baščaršiji. Kako se obreo u prihvatnom centru "Ušivak", trebalo bi da utvrdi istraga.

PASOŠ RAZLOG STRADANJA?

Po riječima advokata Tomića, velika je enigma šta je sa nestalim švajcarskim pasošem mladića i zašto on u Sarajevu nije proglašen nevažećim, utoliko prije ako se zna da migranti za pasoš zapadnih zemalja nude i do 20.000 evra i da su švajcarska dokumenta posebno na cijeni.

- Možda je i to mogući razlog stradanja Aleksandra Topića - kaže advokat Tomić.

(Novosti)