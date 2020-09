Obdukcija tragično nastradalog dječaka Dimitrija R. (12) iz naselja Pridvorice kod Smederevske Palanke, koji je poginuo u petak ujutru kada se prevrnuo traktor kojim je upravljao, trebalo bi da pokaže šta je stvarni uzrok tragedije.

Nakon nalaza koje je zatražio nadležni tužilac, a kad Osnovno javno tužilaštvo dobije izvještaj, biće poznato i kada će dječak biti sahranjen, ali i da li će se ispitati i odgovornost roditelja.

Nezapamćena tragedija dogodila se u petak ujutru, oko 9.30, na stazi koja se nalazi u okviru dvorišta kuće dečakove porodice.

- U jednom trenutku, traktor se nagnuo na stranu, a dječak se našao na zemlji. Tada je kabina traktora pala na njega - prepričavaju strašnu nesreću mještani Pridvorice.

U vrijeme tragedije, u kući i dvorištu bili su svi članovi porodice, majka, otac i dvije mlađe sestre, ali dječaku nije bilo spasa. Ekipa Hitne pomoći koju su roditelji pozvali mogla je samo da konstatuje smrt dvanaestogodišnjaka.

Ubrzo su na mjesto nesreće stigli su i policija i osnovni tužilac. Istražni organi, kako saznaju Novosti, sačinili su izvještaj sa svim relevantnim podacima o okolnostima nesreće i predali ga osnovnom tužiocu.

- Shodno tome, tužilac će odlučiti kakve će korake dalje preduzeti. Pošto se radi o maloljetnoj osobi od samo 12 godina koja je sama upravljala traktorom, najvjerovatnije da će biti istražena odgovornost roditelja - saznaju Novosti u istrazi.

Mještani Pridvorice od petka su u nevjerici, svi odreda žale za dječakom.

- To je divna porodica, vrijedna, a taj mali bio je dijete za primjer. Njegovi roditelji se bave poljoprivredom, pa u takvim domaćinstvima djeca često sama voze traktor, mada je to rizično - pričaju mještani, dodajući da vjerovatno niko od ukućana nije ni pomislio da će doći do bilo kakve nesreće.

UZROK PREVRTANjA

KAKO saznaju Novosti, u daljem toku rasvjetljavanja nesreće, trebalo bi da se ispita i sam čin prevrtanja traktora:

- Utvrdiće se da li je do toga došlo zbog eventualnog kvara ili zbog nestručne ili prebrze vožnje - kažu i istrazi.